Смерть біля власного дому: Білозір провела паралелі між вбивством Фаріон та її чоловіка

У Львові проходить прощання із Іриною Фаріон, яка була вбита біля власного дому

Підступний убивця чатував на Фаріон фактично на порозі її під'їзду

Народна артистка України Оксана Білозір провела паралелі між вбивством мовознавиці Ірини Фаріон та її чоловіком, композитором, лідер ВІА «Ватра», народним артистом України Ігорем Білозором.

Зокрема, сьогодні, 22 липня, коли у Львові проходить прощання із Іриною Фаріон, ексміністерка зауважила, що обидві визначні постаті були убиті біля власних домівок. Підступний убивця чатував на Фаріон фактично на порозі її під'їзду.

«Українці всього світу прощаються з Іриною Фаріон... Ще одна сакральна жертва – жінка…, Ірина Фаріон…, і знову показово... у Львові …біля дому, як у 2000 році ... Ігор Білозір! Болить?...– Ні! Уже не болить, а закипає лютою ненавистю і жагою помсти!», – написала співачка та опублікувала кадри із церемонії прощання.

До відома, 28 травня 2000 року у Львові помер композитор, лідер ВІА «Ватра», народний артист України Ігор Білозір, після того, як 8 травня його побили двоє росіян через зауваження про українську мову.

8 травня 2000 року в центрі Львова у кав'ярні «Цісарська кава» сталася сутичка між двома групами відвідувачів. Білозір та його друзі почали співати українські пісні, що викликало невдоволення іншої групи відвідувачів. Ними були російські шовіністи Дмитро Воронов і Юрій Калінін. Виникла бійка, в якій Білозір був травмований, його доставили до лікарні швидкої допомоги. Це відбувалося на очах у десятків людей і всього за п'ятсот метрів від дому Білозора.

Нагадаємо, сьогодні у Львові проходить прощання з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Мешканці та гості Львова прямують до місця прощання. «Главком» веде трансляцію.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.