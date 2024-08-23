США підтримують право України на самооборону, включаючи удари у відповідь по території Росії

Очільник Пентагону Ллойд Остін планує найближчим часом провести розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Основною темою обговорення буде Курська операція Збройних сил України, як і під час попередньої розмови міністрів 19 серпня. Про це повідомила пресі заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 22 серпня.

«Ми підтримуємо Україну і як ви знаєте, міністр керує Контактною групою з оборони України, яка збирається майже щомісяця і включає 50 країн, які підтримують Україну. Це контрастує з деякими з друзів, до яких звертається Росія, коли йдеться про купівлю безпекових товарів тощо. Це потужний контраст з 50 країнами-однодумицями, які щодня підтримують потреби України на полі бою», – розповіла посадовиця.

США поки не мають повної інформації про цілі Курської операції, зазначила Сінгх, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського про створення буферної зони. Пентагон має питання щодо того, як ця операція вписується в стратегічні цілі України на полі бою.

Сінгх підтвердила, що США продовжують підтримувати Україну і її право на самооборону, включаючи вогонь у відповідь на російські атаки з прикордонних регіонів, таких як Курська область. Вона також оголосила про плани США надати Україні нові пакети оборонної допомоги, але не уточнила деталей.

Заступниця речника Пентагону підкреслила контраст між підтримкою України з боку 50 країн-однодумців та зусиллями Росії отримати допомогу від авторитарних режимів.

Нагадаємо, Збройні сили України роблять спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, – це майже 300 кв миль (1 миля – понад 1,6 км) області.

Наразі Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад.