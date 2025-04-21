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Народжуваність чи мігранти? Експерт пояснив, що врятує демографію України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Народжуваність чи мігранти? Експерт пояснив, що врятує демографію України
Гладун зауважив, що мігранти демографічну ситуацію України не покращать
колаж: glavcom.ua

Олександр Гладун: До думки, що мігранти можуть збільшити чисельність населення, ставлюсь ще більш скептично

Доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун висловлює скептицизм щодо ідеї покращення демографічної ситуації в Україні за рахунок мігрантів. На його думку, їхня присутність не зможе суттєво вплинути на загальну чисельність населення. Про це він зауважив в інтерв’ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

«Мігрантів можна розглядати з двох точок зору – залучення до ринку праці і з демографічної ситуації. Багато підприємців кажуть, що зараз не вистачає робочої сили. Але треба врахувати, що після закінчення війни буде демобілізація, а ще десь два з половиною мільйони українців повернуться з-за кордону, яких теж треба буде працевлаштовувати. А якщо робочі місця будуть зайняті, то це може викликати хвилю міграції наших громадян за кордон, але вже не через війни, а через брак роботи», – зауважив експерт.

Олександр Гладун сказав, що скептично ставиться до думки, що мігранти можуть збільшити чисельність населення. За його словами, демографічну ситуацію в Україні це не покращить.

«Досвід інших країн показує, що мігранти, у яких рівень життя такий же як і в середньому по країні, мають таку ж демографічну поведінку як у корінного населення. Тобто багато народжувати вони не будуть», – пояснив Гладун.

Демограф застерігає, що низький рівень життя мігрантів часто призводить до утворення етнічних анклавів із підвищеною народжуваністю, як це спостерігається в країнах Західної Європи. Він зазначає, що інтеграція в таких умовах практично не відбувається – натомість формується паралельне суспільство, яке розмиває національну ідентичність. Надії на повну асиміляцію, за його словами, є малореалістичними.

«Навіть, якщо мігранти в Україні почнуть народжувати багато дітей, то нашим соціальним службам треба буде виплачувати їм допомогу. Тобто людям, які нічого не внесли в розвиток країни, треба буде платити. Тому думка, що приїдуть іноземці, замість нас тут працюватимуть і вирішуватимуть наші проблеми – це ілюзія. До цих процесів треба ставитись вкрай обережно. Краще вживати заходів демографічної політики, спрямованих на своє населення», – зауважив Гладун.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів. 

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Теги: мігранти демографічна криза Олександр Гладун

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