ЄС прискорено повертатиме мігрантів у сім країн: список

Мігранти з певних країн можуть мати проблеми із притулком у Європі

ЄС назвав сім «безпечних» країн для повернення мігрантів

Єврокомісія оприлюднила список країн, які, як вважають у Брюсселі, є безпечними для повернення туди мігрантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

До переліку країн увійшли:

Косово;

Бангладеш;

Індія;

Колумбія;

Єгипет;

Марокко;

Туніс.

Підготовка такого переліку стала одним із кроків щодо прискорення реалізації нового «Пакту про міграцію та притулок» , який має набути чинності влітку наступного року.

Попереду узгодження документа в Європарламенті та Єврораді. Якщо там дадуть добро, то члени ЄС зможуть розглядати прохання про притулок від претендентів із визнаних безпечними країн у прискореному порядку. Шансів залишитись у ЄС буде набагато менше.

Нова сімка країн поповнила перелік безпечних держав, куди за замовчуванням включені всі претенденти на членство в ЄС.

У Брюсселі нагадали, що деякі члени Євросоюзу вже використовують такі списки на національному рівні. Там вважають, що загальноєвропейський перелік зробить роботу ефективнішою – дозволить упорядковано керувати прибуттям мігрантів, створити однакові процедури перевірки та забезпечити справедливий розподіл міграційного навантаження.

Єврокомісія закликає обмежити час розгляду клопотань від вихідців із безпечних країн трьома місяцями, наполягаючи, що кожен випадок має вивчатися індивідуально, незважаючи на те, звідки приїхала людина.

Деякі правозахисники не згодні з відбором країн. Сара Престіані з групи EuroMed Rights говорить про «систематичне порушення прав людини та відсутність доступу до правосуддя в Єгипті, Тунісі та Туреччині».

Зміни можуть торкнутися правил очікування апеляції на відмову у наданні притулку. Наразі прохач має право залишитися в ЄС, доки його скаргу розглядає суд. У Єврокомісії вивчають варіант, за якого уникнути негайної депортації можна буде лише за спеціального дозволу.

Нагадаємо, Німеччина призупинила прийом біженців через програму переселення ООН, оскільки новий коаліційний уряд, який, ймовірно, обмежить імміграцію, готується вступити в обов'язки.