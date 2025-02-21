Чи повертатимуться українські біженці з-за кордону? Лібанова назвала три фактори

Головний демограф України: «Зараз безпековий фактор вирішальний. Причому безпека не тільки сьогодні, а й оцінка того, що буде далі»

Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова зазначила, що для повернення українців з-за кордону вирішальними факторами є безпека, робота та житло. Про це вона розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Зараз безпековий фактор вирішальний. Причому безпека не тільки сьогодні, а й оцінка того, що буде далі. Багато людей вважають, що навіть якщо ми підпишемо мирну угоду, то все одно не навічно і через декілька років буде щось знову. Кожний місяць все менше і менше буде людей повертатися, бо люди за кордоном адаптуються», – наголосила директорка Інституту демографії.

Елла Лібанова зазначила, що для повернення українців додому безпековий фактор є вирішальним. Також, за її словами, важливими чинниками є наявність роботи та житла в Україні.

«Для повернення з дуже великим відривом йде безпековий фактор, а потім два практично однакові – робота і житло. Про довіру до держави ніхто особливо не говорить. Можливо, тому що питання не ставили так. Без відновлення чи навіть встановлення довіри люди не повернуться. Мені здається, що Міністерство національної єдності для того і було створено, щоб щось робити в цьому сенсі», – зазначила Лібанова.

Директорка Інституту демографії також підкреслила, що відновлення довіри до держави є важливим елементом у поверненні біженців, і для цього необхідно створювати спеціальні хаби для українців за кордоном.

«Коли я зустрічалась з міністром (Олексієм Чернишовим, – «Главком»), він розповідав про створення хабів надання послуг українцям за кордоном, в яких люди могли б отримати послугу, щоб не чекати в посольстві невідомо скільки. Ще там можна буде організувати спілкування, хтось приїде виступити перед ними, хтось з концертом. Це все треба робити. Треба, щоб дітям було, де вчити мову, інакше вона згасне. Ці хаби дуже потрібні, але цього недостатньо», – наголосила експертка.

Однак як зауважила Лібанова, цих хабів недостатньо для повноцінного залучення українців до повернення. Вона додала, що без них ситуація точно погіршиться, хоча про ефективність цього інструменту важко судити:

«Якщо цього не буде, то точно буде гірше. Про ефективність важко сказати. Важливу роль ще може відіграти якраз громадянське суспільство. Чи повірять люди владі – це питання. А от сусідці тьоті Каті, яка щось напише з України, повірять, або однокласнику чи однокурснику».

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів.

Раніше повідомлялося, що Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.