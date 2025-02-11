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Демограф назвала єдиний спосіб відновлення чисельності українців

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Демограф назвала єдиний спосіб відновлення чисельності українців
Україна переживає демографічну кризу, щоб змінити це потрібні додаткові ресурси
фото: Unsplash

Елла Лібанова: «Можливість тільки одна – залучення мігрантів з інших країн»

Україна перебуває у стані незворотної депопуляції, і навіть повернення всіх біженців не змінить цього тренду. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова в інтерв’ю LB.ua.

За її словами, народжуваність в Україні залишається критично низькою, а статево-вікова структура населення вже трансформувалася в ромб, що свідчить про вичерпання потенціалу демографічного зростання.

«Якщо ми хочемо збільшувати чисельність населення, можливість тільки одна – залучення мігрантів з інших країн», – наголосила Лібанова.

Проте, експертка сумнівається, що українське суспільство готове прийняти велику кількість іноземців. Вона зазначила, що історично Україна (за винятком Закарпаття та Одеської області) була моноетнічною країною, а питання міжкультурної толерантності ще не стало частиною соціальної освіти.

«Ми абсолютно не ксенофобна нація. Але ми і не настільки толерантні, як європейці. Тому що цього треба вчити», – зазначає Лібанова.

Вона також додала, що в деяких аспектах українська модель суспільства може виявитися ефективнішою за європейську, однак проблема інтеграції мігрантів залишатиметься викликом для країни.

Нагадаємо, Норвезька рада у справах біженців (NRC) припинила екстрену допомогу в Україні через несподіване замороження фінансування з боку США.

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Теги: війна демографічна криза Україна населення

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