Демограф назвала єдиний спосіб відновлення чисельності українців

Елла Лібанова: «Можливість тільки одна – залучення мігрантів з інших країн»

Україна перебуває у стані незворотної депопуляції, і навіть повернення всіх біженців не змінить цього тренду. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова в інтерв’ю LB.ua.

За її словами, народжуваність в Україні залишається критично низькою, а статево-вікова структура населення вже трансформувалася в ромб, що свідчить про вичерпання потенціалу демографічного зростання.

«Якщо ми хочемо збільшувати чисельність населення, можливість тільки одна – залучення мігрантів з інших країн», – наголосила Лібанова.

Проте, експертка сумнівається, що українське суспільство готове прийняти велику кількість іноземців. Вона зазначила, що історично Україна (за винятком Закарпаття та Одеської області) була моноетнічною країною, а питання міжкультурної толерантності ще не стало частиною соціальної освіти.

«Ми абсолютно не ксенофобна нація. Але ми і не настільки толерантні, як європейці. Тому що цього треба вчити», – зазначає Лібанова.

Вона також додала, що в деяких аспектах українська модель суспільства може виявитися ефективнішою за європейську, однак проблема інтеграції мігрантів залишатиметься викликом для країни.

Нагадаємо, Норвезька рада у справах біженців (NRC) припинила екстрену допомогу в Україні через несподіване замороження фінансування з боку США.