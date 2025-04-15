Головна Світ Політика
search button user button menu button

В США суддя заблокував депортацію іммігрантів відповідно до закону 1798 року

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В США суддя заблокував депортацію іммігрантів відповідно до закону 1798 року
Наказ судді Суїні діє протягом 14 днів, і вона призначила слухання у справі на 21 квітня.
фото ілюстративне

Закон застосовувався лише три рази в американській історії

Федеральний суддя США тимчасово заблокував депортацію іммігрантів у Колорадо, яким загрожує можливе виселення відповідно до закону 18-го століття(1798 року), який застосував президент Дональд Трамп, та відомий як «Закон про іноземних ворогів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як повідомляє видання, суддя окружного суду Шарлотта Суїні видала наказ після того, як Американський союз громадянських свобод звернувся з проханням від імені двох венесуельців, які перебувають під вартою в Денвері і побоювалися, що їх фальшиво звинуватить у приналежності до банди Трен де Арагуа, яка, як стверджував Трамп, вторгається в Сполучені Штати.

Наказ Суїні тимчасово забороняє висилку всіх негромадян, які зараз перебувають під вартою в окрузі Колорадо та які можуть підлягати висилці відповідно до «Закону про іноземних ворогів», на який Трамп посилався минулого місяця. Закон застосовувався лише три рази в американській історії, востаннє для інтернування японсько-американських громадян під час Другої світової війни.

Наказ Суїні діє протягом 14 днів, і вона призначила слухання у справі на 21 квітня.

Як відомо, понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що у неділю, 16 березня, до країни прибули 238 членів Tren de Aragua та 23 представники міжнародного угруповання MS-13. Проте ані США, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності.

Раніше суд видав 14-денну заборону на депортацію осіб, яких адміністрація Дональда Трампа визнала учасниками «ворожої агресії» проти США. Однак на момент винесення рішення літаки вже вилетіли, що викликало запитання щодо виконання судових наказів урядом.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала «фейком» повідомлення агентства Reuters про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тис. українців у Сполучених Штатах.

Читайте також:

Теги: мігранти США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: ЄС не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають
Трамп зробив нові заяви щодо ЄС, Гази та Ірану: головне за ніч
8 квiтня, 05:28
За словами міністра, країни світу «наживаються» на Сполучених Штатах
Відтермінування дії мит. Мінторгівлі США зробило заяву
7 квiтня, 10:05
Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари
«Операцію завершено, пацієнт одужує». Трамп зробив першу заяву після введення масштабних мит
3 квiтня, 17:31
Волтц: Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу
У Білому домі радника Трампа вважають «ідіотом» через скандальну переписку у Signal
28 березня, 00:26
Раніше Трамп і Путін вели мову про хокейні поєдинки
У РФ вже обговорюють шаховий поєдинок між Путіним та Трампом
27 березня, 14:15
Російська делегація після переговорів з США заявила про «гарний» настрій
США бачать прогрес у переговорах з Росією – Reuters
25 березня, 05:21
«Переговори протягом року без очевидних перспектив, але у фокусі телекамер – це не те, про що мріє Трамп»
Тиск на Україну. Американці міняють тактику
23 березня, 09:03
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів
Президент України розповів деталі розмови з Трампом
19 березня, 19:49
Грем: Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп
Сенатор Грем заявив, що Путін пошкодує, якщо грає з Трампом – CBS News
16 березня, 23:08

Політика

США можуть закрити 10 посольств і 17 консульств через скорочення витрат
США можуть закрити 10 посольств і 17 консульств через скорочення витрат
Торгова війна США та Китаю спричинила розкол у Білому домі – NYT
Торгова війна США та Китаю спричинила розкол у Білому домі – NYT
«Зараз 2025 рік, а не 1939». Фіцо пообіцяв поїхати на 9 травня до Москви
«Зараз 2025 рік, а не 1939». Фіцо пообіцяв поїхати на 9 травня до Москви
В США суддя заблокував депортацію іммігрантів відповідно до закону 1798 року
В США суддя заблокував депортацію іммігрантів відповідно до закону 1798 року
Чи може Болгарія відмовитися продавати реактори Україні? Міністр енергетики зробив заяву
Чи може Болгарія відмовитися продавати реактори Україні? Міністр енергетики зробив заяву
Скандал в Угорщині. Зять Орбана засвітив казкові статки родини
Скандал в Угорщині. Зять Орбана засвітив казкові статки родини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
35K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
28K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
24K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
24K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua