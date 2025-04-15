В США суддя заблокував депортацію іммігрантів відповідно до закону 1798 року

Наказ судді Суїні діє протягом 14 днів, і вона призначила слухання у справі на 21 квітня.

Закон застосовувався лише три рази в американській історії

Федеральний суддя США тимчасово заблокував депортацію іммігрантів у Колорадо, яким загрожує можливе виселення відповідно до закону 18-го століття(1798 року), який застосував президент Дональд Трамп, та відомий як «Закон про іноземних ворогів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як повідомляє видання, суддя окружного суду Шарлотта Суїні видала наказ після того, як Американський союз громадянських свобод звернувся з проханням від імені двох венесуельців, які перебувають під вартою в Денвері і побоювалися, що їх фальшиво звинуватить у приналежності до банди Трен де Арагуа, яка, як стверджував Трамп, вторгається в Сполучені Штати.

Наказ Суїні тимчасово забороняє висилку всіх негромадян, які зараз перебувають під вартою в окрузі Колорадо та які можуть підлягати висилці відповідно до «Закону про іноземних ворогів», на який Трамп посилався минулого місяця. Закон застосовувався лише три рази в американській історії, востаннє для інтернування японсько-американських громадян під час Другої світової війни.

Наказ Суїні діє протягом 14 днів, і вона призначила слухання у справі на 21 квітня.

Як відомо, понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що у неділю, 16 березня, до країни прибули 238 членів Tren de Aragua та 23 представники міжнародного угруповання MS-13. Проте ані США, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності.

Раніше суд видав 14-денну заборону на депортацію осіб, яких адміністрація Дональда Трампа визнала учасниками «ворожої агресії» проти США. Однак на момент винесення рішення літаки вже вилетіли, що викликало запитання щодо виконання судових наказів урядом.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала «фейком» повідомлення агентства Reuters про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тис. українців у Сполучених Штатах.