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Росія створила нову силову службу: деталі від розвідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія створила нову силову службу: деталі від розвідки
В українській розвідці вважають, що, окрім контролю за іноземцями, нова служба обов’язково перетягне на себе тіньові грошові потоки
фото з відкритих джерел

Нова служба з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян була створена у структурі Міністерства внутрішніх справ РФ

У Росії створили нову силову структуру, яка займатиметься масовим контролем й депортацією мігрантів. Вона з'явилася за кілька тижнів до закінчення терміну, коли іноземці мають легалізуватися або залишити РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними розвідки, нова служба з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян була створена у структурі Міністерства внутрішніх справ РФ. Її завдання полягатиме у виявленні, контролі та примусовій депортації нелегальних мігрантів.

«Створення нового «правоохоронного» підрозділу відбувається напередодні завершення строку «президентського попередження» щодо легалізації статусу іноземців, які перебувають у РФ нелегально», – зазначили в СЗРУ.

Нелегальні мігранти в Росії, як зазначають у розвідці, зобов’язані або залишити країну, або узаконити своє перебування до 30 квітня 2025 року. Після цього їх можуть примусово вислати за межі РФ.

Однак в українській розвідці вважають, що, окрім контролю за іноземцями, нова служба обов’язково перетягне на себе тіньові грошові потоки, пов’язані із кримінальними схемами навколо нелегалів.

«Невипадково відомство очолив новопризначений перший заступник міністра внутрішніх справ А. Кікоть, який входить до рейтингу Forbes «Найбагатші силовики Росії» та відомий своїми видатними корупційними талантами», – додали у розвідці.

СЗРУ нагадує, що у Кремлі чекають вибухового погіршення криміногенної ситуації в Росії. Саме тому Москва розглядає ісламізацію російського населення як одну із загроз функціонування режиму. А створення окремої структури, що займатиметься нелегалами, засвідчує конфліктності у міграційній сфері.

Нагадаємо, у Росії, згідно з офіційними даними, на початку вересня 2024 року було зареєстровано 6,2 млн іноземних громадян. На кінець 2023 року цей показник становив 8,5 млн осіб.

У 2024 році в Росії було ухвалено кілька законів, що посилюють міграційну політику. Один із них вводить механізм обліку мігрантів через реєстр контрольованих осіб для іноземних громадян, які перебувають у Росії без законних підстав. Дані про таких осіб заносять до реєстру з дня незаконного перетину кордону, анулювання візи або посвідки на проживання. З 5 лютого 2025 року в країні вводять міграційний режим висилки. МВС отримає право висилати мігрантів без рішення суду.

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Теги: мігранти іноземці росія

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