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    Суспільство

    «Нас кинули без грошей і житла»: близько 100 українців вже третій місяць не можуть вилетіти з Китаю

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    Працівники МАУ та посольства України в КНР повідомили пасажирів про відміну рейсу лише за два дні до вильоту - «Нас кинули без грошей і житла»: близько 100 українців вже третій місяць не можуть вилетіти з Китаю
    Працівники МАУ та посольства України в КНР повідомили пасажирів про відміну рейсу лише за два дні до вильоту
    Архівне фото

    Квиток на евакуаційний рейс в Україну з міста Тяньцзінь коштував 1300$, проте виліт літака скасували

    Близько сотні українців вже три місяці не можуть вилетіти з Китаю: евакуаційний рейс авіакомпанії МАУ, який було заплановано на 17 вересня, скасувати через недостатню кількість проданих квитків.

    Про це «Главкому» повідомила одна з українок, яка намагається повернутися на батьківщину з КНР.

    «Ми тут вже більше трьох місяців намагаємося достукатися до посольства України в Китаї і МЗС, щоб організували нам евакуаційний рейс. І вони таки організували, квитки по 1300$ з міста Тяньцзінь. Рейс PS1290 17 вересня, але сьогодні о 23:00 по Пекіну вони повідомили, що рейс скасовується через недостачу 40 осіб, які не купили квитки», – розповіла пані Марія.

    Вона також додала, що близько 100 осіб «на останні гроші купили цей квиток, виїхали з квартир, у них закінчується віза, жити ніде, роботи немає».

    «І ще багато хто купив квиток зі свого міста в місто Тяньцзінь за 100-200$. І МАУ повідомляє, що рейс скасовується і звинувачує нас, що не всі придбали квитки. Громадяни України зараз в дуже важкому становищі», – додала жінка.

    Вона також сподівається на розголос у ЗМІ, оскільки, за її словами, авіакомпанія «кинула українців у Китаї без грошей і житла».

    До слова, Wizz Air скасувала понад 10 авіарейсів з України.

    МЗС Китай літак українці МАУ авіаперевезення Україна квиток
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