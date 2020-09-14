«Нас кинули без грошей і житла»: близько 100 українців вже третій місяць не можуть вилетіти з Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники МАУ та посольства України в КНР повідомили пасажирів про відміну рейсу лише за два дні до вильоту Архівне фото

Квиток на евакуаційний рейс в Україну з міста Тяньцзінь коштував 1300$, проте виліт літака скасували

Близько сотні українців вже три місяці не можуть вилетіти з Китаю: евакуаційний рейс авіакомпанії МАУ, який було заплановано на 17 вересня, скасувати через недостатню кількість проданих квитків.

Про це «Главкому» повідомила одна з українок, яка намагається повернутися на батьківщину з КНР.

«Ми тут вже більше трьох місяців намагаємося достукатися до посольства України в Китаї і МЗС, щоб організували нам евакуаційний рейс. І вони таки організували, квитки по 1300$ з міста Тяньцзінь. Рейс PS1290 17 вересня, але сьогодні о 23:00 по Пекіну вони повідомили, що рейс скасовується через недостачу 40 осіб, які не купили квитки», – розповіла пані Марія.

Вона також додала, що близько 100 осіб «на останні гроші купили цей квиток, виїхали з квартир, у них закінчується віза, жити ніде, роботи немає».

«І ще багато хто купив квиток зі свого міста в місто Тяньцзінь за 100-200$. І МАУ повідомляє, що рейс скасовується і звинувачує нас, що не всі придбали квитки. Громадяни України зараз в дуже важкому становищі», – додала жінка.

Вона також сподівається на розголос у ЗМІ, оскільки, за її словами, авіакомпанія «кинула українців у Китаї без грошей і житла».

До слова, Wizz Air скасувала понад 10 авіарейсів з України.