Wizz Air скасувала понад 10 авіарейсів з України



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Скасовані рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування

У зимовому розкладі скасовані 12 авіарейсів до березня 2021 року

Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала 12 рейсів із України до березня 2021 року. Про це повідомляє Lowcost Avia.

«Wizz Air зменшує кількість рейсів з України у зимовому розкладі польотів. Wizz Air скасував рейси з Києва в Афіни, Салоніки та Нюрнберг, зі Львова Ларнаку та Будапешт, з Харкова в Катовіце та Будапешт, з Запоріжжя у Вільнюс, Дортмунд та Будапешт. Рейси з Одеси в Берлін та Будапешт будуть виконувати ще до кінця жовтня і тоді теж скасують до березня», – йдеться в повідомлені.

Ще раніше Wizz Air скасував до березня 2021 року рейси з Києва в Ганновер та Лейпциг, зі Львова в Копенгаген, Біллунн та Гамбург, з Запоріжжя у Відень і Мілан та з Харкова в Таллінн.

Загалом Wizz Air скасував близько 20 маршрутів з України до березня наступного року.

Перелічені рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування.

До слова, лоукостер Wizz Air скасував всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

Як повідомлялося 7 вересня, лоукостер Wizz Air запровадив збір за «місця поруч».