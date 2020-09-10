Зеленський хоче відновити авіасполучення з Ізраїлем



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Президент зазначив, що рейсове сполучення відновиться, як тільки поліпшиться ситуація з Covid-19

Україна хоче відновити рейсове сполучення з Ізраїлем. Це стане можливим відразу після того, як покращиться епідемічна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу президента.

Президент зазначив, що багато паломників очікують можливості відвідати Умань цього року і Україна готова їх прийняти, після поліпшення ситуації.

«Я хотів би відновити нормальне рейсове сполучення і подорожі між нашими двома країнами, як тільки ситуація з Covid-19 дозволить нам це зробити», - розповів глава держави.

Зазначимо, зараз Ізраїль знаходиться в «червоному списку» країн для України. Таким чином, усім прибулим з цієї країни необхідно пройти двотижневу самоізоляцію.

Напередодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.