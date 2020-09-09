В Японії літак здійснив посадку через відмову пасажира носити маску



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Це перший випадок у Японії, коли внутрішній рейс здійснив позапланову посадку через проблеми з маскою, - ЗМІ

Чоловік кричав на інших пасажирів, які заявляли, що не хочуть сидіти біля людини без маски, – повідомили в авіакомпанії

В Японії літак здійснив незаплановану посаду через те, що пасажир відмовився надягати маску. Про це повідомляє NHK.

«Літак на внутрішньому рейсі у Японії здійснив позапланову посадку після того, як пасажир відмовився носити захисну маску та погрожував екіпажу. Бюджетний перевізник Peach Aviation повідомив, що екіпаж помітив чоловіка без маски перед зльотом на рейсі з Кусіро до Хоккайдо, що на півночі Японії», – повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що представники авіакомпанії заявили, що екіпаж попросив його надіти маску, але він відмовився. Також вони повідомили, що після вильоту чоловік кричав на інших пасажирів, які заявляли, що не хочуть сидіти біля людини без маски.

«Чоловік також погрожував членам екіпажу, які сказали йому, що проти нього буде направлено попереджувального листа. Капітан вирішив приземлитися в аеропорту Нігата на узбережжі Японського моря, щоб вивести чоловіка з літака. Офіційні особи заявили, що літак разом із 124 іншими пасажирами прибув до аеропорту Кансай з запізненням на понад дві години», – йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що це перший випадок у Японії, коли внутрішній рейс здійснив позапланову посадку через проблеми з маскою.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 вересня виявлено ще людей, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 940), померли – 57 (57). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 143030 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.