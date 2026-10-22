Населення України за останній час різко скоротилося. Демографиня пояснила причину

У липні 2026 року на підконтрольній уряду території жили близько 29 млн людей

За словами Лібанової, за останній період країна втратила 2 млн людей

Наразі чисельність населення України оцінюють у 28,5 млн осіб. Такі результати нових демографічних розрахунків озвучила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час Українського жіночого конгресу, передає «Главком» з посиланням на telegraf.

За словами Лібанової, за останній період країна втратила 2 млн людей. Основна причина – виїзд за кордон, а не загибель.

🇺🇦👥Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб, - директорка Інституту демографії Елла Лібанова За її словами, за останній період країна втратила 2 млн людей. Основна причина — виїзд за кордон, а не загибель. https://t.co/TRADRDhFsZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Чому кажу, що слава богу? Тому що, як би там не було, ці люди залишилися живими. Повернемо ми їх до України – чудово. Не повернемо, але вони українці, вони будуть жити, нехай за кордоном. Тих, хто загинули, ми вже не повернемо», – сказала Елла Лібанова.

За попередньою спільною оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній уряду території жили близько 29 млн людей.

Водночас демографиню непокоїть ризик посилення міграції після завершення війни та скасування воєнного стану. Тоді чоловіки зможуть виїжджати за кордон, зокрема возз’єднуватися зі своїми родинами. Багато залежатиме від того, чи зможе Україна забезпечити військових, які повернуться з фронту, роботою та гідною оплатою праці.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Групи Світового банку, Україна увійшла до трійки країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі.

До слова, Елла Лібанова зазначала, що після завершення війни Україна може отримати не лише повернення частини своїх громадян, а й приплив фахівців із Європи та США. Водночас серед українських біженців найбільше шансів на повернення можуть мати саме висококваліфіковані працівники, які за кордоном втратили частину свого професійного статусу.