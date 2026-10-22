Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Населення України за останній час різко скоротилося. Демографиня пояснила причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Населення України за останній час різко скоротилося. Демографиня пояснила причину
У липні 2026 року на підконтрольній уряду території жили близько 29 млн людей
фото: EPA/UPG

За словами Лібанової, за останній період країна втратила 2 млн людей

Наразі чисельність населення України оцінюють у 28,5 млн осіб. Такі результати нових демографічних розрахунків озвучила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час Українського жіночого конгресу, передає «Главком» з посиланням на telegraf.

За словами Лібанової, за останній період країна втратила 2 млн людей. Основна причина – виїзд за кордон, а не загибель.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Чому кажу, що слава богу? Тому що, як би там не було, ці люди залишилися живими. Повернемо ми їх до України – чудово. Не повернемо, але вони українці, вони будуть жити, нехай за кордоном. Тих, хто загинули, ми вже не повернемо», – сказала Елла Лібанова.

За попередньою спільною оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній уряду території жили близько 29 млн людей. 

Водночас демографиню непокоїть ризик посилення міграції після завершення війни та скасування воєнного стану. Тоді чоловіки зможуть виїжджати за кордон, зокрема возз’єднуватися зі своїми родинами. Багато залежатиме від того, чи зможе Україна забезпечити військових, які повернуться з фронту, роботою та гідною оплатою праці.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Групи Світового банку, Україна увійшла до трійки країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі.

До слова, Елла Лібанова зазначала, що після завершення війни Україна може отримати не лише повернення частини своїх громадян, а й приплив фахівців із Європи та США. Водночас серед українських біженців найбільше шансів на повернення можуть мати саме висококваліфіковані працівники, які за кордоном втратили частину свого професійного статусу.

Читайте також:

Теги: демографічна криза українці Елла Лібанова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак Путіна завис над Москвою: як Україна випробовує нову тактику дронової війни
Літак Путіна завис над Москвою: як Україна випробовує нову тактику дронової війни
16 жовтня, 16:28
Після вбивств на Харківщині росіянин Рижиков намагався дістатися Харкова, де його затримали правоохоронці
Вбито п'ятьох воїнів в селі під Харковом. Трагедія, яка має отримати належну оцінку
15 жовтня, 23:09
Українці довелося кілька разів пересідати та самостійно шукати шлях до Катовіце
Українка поскаржилася на хаос у польських поїздах
23 вересня, 09:56
Найбільше перетинів припадає на кордон із Польщею – майже половина від загального пасажиропотоку
Українці масово виїжджають? Прикордонники здивували статистикою за вересень
30 вересня, 13:31
Нова вимога стосується українських громадян призовного віку
Литва встановила нову вимогу для українців, які просять захист
7 жовтня, 15:28
Дипломат позитивно оцінив готовність українців досліджувати складні сторінки минулого
Новий посол Ізраїлю відвідав Музей Другої світової війни в Києві і похвалив українців
11 жовтня, 08:37
За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей
У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото)
7 жовтня, 18:26
Невизначеність щодо подальшої дії програми зберігається
Захист українців у США сплив: чи загрожує їм депортація
19 жовтня, 22:10
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні посилила відповідальність за вуличне насильство
«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні
Вчора, 12:41

Суспільство

Обшуки ні до чого? Директорка департаменту ліцензування НБУ пояснила, чому звільняється
Обшуки ні до чого? Директорка департаменту ліцензування НБУ пояснила, чому звільняється
Кабмін планує оновити правила бронювання до кінця тижня: нардеп розповів про зміни
Кабмін планує оновити правила бронювання до кінця тижня: нардеп розповів про зміни
Населення України за останній час різко скоротилося. Демографиня пояснила причину
Населення України за останній час різко скоротилося. Демографиня пояснила причину
На Донеччині оголошено примусову евакуацію з 20 населених пунктів
На Донеччині оголошено примусову евакуацію з 20 населених пунктів
Ракам – довіряти інтуїції, Овнам – стримувати імпульси: найавторитетніший гороскоп на 23 жовтня 2026 року
Ракам – довіряти інтуїції, Овнам – стримувати імпульси: найавторитетніший гороскоп на 23 жовтня 2026 року
Одруження через «Дію» стало доступнішим для людей із порушеннями слуху: що змінилося
Одруження через «Дію» стало доступнішим для людей із порушеннями слуху: що змінилося

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
124K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
91K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
63K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua