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Захист українців у США сплив: чи загрожує їм депортація

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Захист українців у США сплив: чи загрожує їм депортація
Невизначеність щодо подальшої дії програми зберігається
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Американська влада ще не оголосила, що буде з громадянами України, які отримали тимчасовий захист

Сьогодні, 19 жовтня 2026 року, спливає визначений термін дії програми тимчасового захисту для українців у США. Водночас американська влада повідомила, що до офіційного оголошення подальшого рішення учасники програми зберігають захист від депортації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Міністерство внутрішньої безпеки США ще не оголосило, чи продовжить програму для громадян України. Представник відомства заявив CNN, що про подальші кроки повідомлять у відповідний момент. До цього часу українці, які мають тимчасовий захищений статус, зберігають захист від депортації.

Чи можуть українців депортувати

Наразі немає підстав стверджувати, що після завершення визначеного терміну всіх учасників програми автоматично депортують. За інформацією CNN, до офіційного оголошення американської влади українці зберігають захист від видворення та можуть і далі жити й працювати у США.

Водночас це не означає, що програму остаточно продовжили на новий термін. Подальші умови перебування залежатимуть від рішення американської адміністрації. Людям, які користуються цим статусом, варто стежити за офіційними повідомленнями та перевіряти, чи мають вони інші законні підстави для перебування у країні.

Тимчасовий захищений статус – це гуманітарний механізм США для громадян країн, куди небезпечно повертатися через збройний конфлікт, стихійне лихо або інші надзвичайні обставини. Він дозволяє тимчасово залишатися у Сполучених Штатах без загрози депортації на період дії відповідного рішення. За виконання встановлених вимог власники статусу також можуть отримати дозвіл на роботу.

За даними CNN із посиланням на федеральну статистику, станом на березень 2025 року програмою користувалися понад 100 тис. українців. У матеріалі також згадується понад 1790 громадян Судану, які мали такий самий статус. Визначений термін дії захисту для обох груп спливав у понеділок, 19 жовтня.

Що відомо про рішення адміністрації Трампа

Адміністрація президента Дональда Трампа раніше припинила тимчасовий захист для громадян кількох країн у межах посилення імміграційної політики. У червні 2026 року Верховний суд США дозволив їй скасувати відповідний статус для сотень тисяч громадян Гаїті та Сирії.

Це рішення стосувалося інших груп мігрантів і саме по собі не визначає подальшої долі української програми. Наразі американська влада не оголосила остаточного рішення щодо захисту громадян України.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про невизначеність щодо подальшого перебування українців у США та заклики американських сенаторів продовжити захист ще на 18 місяців.

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Теги: депортація влада українці Адміністрація Президента українці за кордоном США

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