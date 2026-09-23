Українка поскаржилася на хаос у польських поїздах

Поїздка до Катовіце затягнулася через пересадки та плутанину з квитками

Українка Анна Ковальська розповіла про нічну поїздку польською залізницею до Катовіце, яка через проблеми з поїздом перетворилася на кілька пересадок. За словами пасажирки, найбільше труднощів спричинила відсутність чітких пояснень, як саме їй дістатися до місця призначення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ковальської у Facebook.

Перші проблеми виникли ще після посадки. Ковальська купувала квиток у вагон із шестимісними купе, переобладнаними під сидячі місця, однак у складі виявився вагон з іншим плануванням. На зазначеному у квитку місці вже сиділа інша людина. Згодом працівник поїзда пояснив, що до складу приєднали не всі заплановані вагони. Тому пасажирці дозволили залишитися на будь-якому вільному місці.

Уночі поїзд надовго зупинився у Познані. Згодом пасажирам оголосили, що далі він не поїде, та запропонували пересідати на інші рейси. За словами Ковальської, окремо ніхто не пояснив, що робити пасажирам, які прямували саме до Катовіце. «Ні слова про те, що робити тим, кому треба їхати в Катовіце, ніби я маю знати розклади і станції всіх поїздів», – написала вона.

Пасажири почали самостійно з'ясовувати, як продовжити маршрут. Зрештою Ковальській порадили сісти на InterCity до Вроцлава, а вже там пересісти на інший поїзд до Катовіце. У поїзді до Вроцлава їй дозволили їхати за старим квитком, однак після прибуття потрібно було звернутися до каси та отримати новий квиток на наступний рейс.

За початковим розкладом українка мала прибути до Катовіце близько 05:00. Натомість у цей час вона лише дісталася Вроцлава. «Замість того, щоб сісти в один поїзд і доїхати до місця призначення, я вже поміняла третій поїзд і не факт, що останній», – зазначила пасажирка.

Після чергової посадки виникла ще одна проблема: у вагоні Ковальська не знайшла номера місця, зазначеного у квитку. Працівник поїзда знову дозволив їй зайняти будь-яке вільне місце.

За словами українки, вона також чула від інших пасажирів, що схожа ситуація з цим поїздом нібито траплялася й кількома днями раніше. Саме це й спонукало її публічно розповісти про свою подорож.

Нагадаємо, польська залізниця PKP Intercity планує запустити щоденне пасажирське сполучення між Варшавою та Києвом. Перевізник уже подав відповідні документи польському транспортному регулятору. Маршрут має пролягати через Люблін, Хелм і прикордонний пункт «Дорогуськ», а в разі погодження перші рейси можуть стартувати 13 грудня 2026 року.