Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні посилила відповідальність за вуличне насильство
фото: AP

Після погромів у Мілані італійський уряд запровадив суворіші покарання за вуличне насильство

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні привернула увагу українців після рішення її уряду посилити відповідальність за масові заворушення. Українці публічно підтримали дії італійської влади, яка оголосила про покарання до п'яти років ув'язнення за насильство під час демонстрацій та фінансову відповідальність батьків неповнолітніх порушників, повідомляє «Главком».

Що сталося в Італії?

Минулими вихідними Мілан та інші італійські міста охопили заворушення, під час яких учасники сутичок із поліцією громили магазини, розбивали вітрини та пошкоджували міське майно. Серед затриманих виявилося чимало неповнолітніх.

За словами Мелоні, правоохоронці затримали 330 осіб, а кількість постраждалих поліцейських наблизилася до 200. Збитки лише в Мілані, за оцінками торговельної асоціації Confcommercio, становлять близько 1 млн євро.

Мелоні посилила заходи безпеки на тлі хвилі протестів, що охопила Італію
Мелоні посилила заходи безпеки на тлі хвилі протестів, що охопила Італію
фото: AP

У відповідь 20 жовтня Рада міністрів Італії схвалила новий декрет про безпеку та протидію підлітковій злочинності. Документ передбачає такі заходи:

  • до п'яти років ув'язнення та штраф до 20 тис. євро за насильницькі дії під час демонстрацій;
  • відповідальність батьків за шкоду, завдану неповнолітніми;
  • окремі штрафи для батьків підлітків, які вчиняють насильство.
  • превентивне затримання може застосовуватися і до неповнолітніх;
  • 500 військових направлять до Мілана для посилення охорони громадського порядку до кінця року.

Попри посилення покарань, італійська влада наголошує, що нові заходи спрямовані проти насильства, а не мирних демонстрацій. Водночас посилення заходів безпеки викликало дискусію і в самій Італії. Зокрема, мер Мілана Джузеппе Сала зауважив, що боротьба з насильством не може обмежуватися лише репресивними заходами. За словами міського голови, ситуація потребує ширшого підходу, а питання застосування силових методів є чутливим для суспільства.

«Ця білявка мене просто вражає»

Однією з тих, хто емоційно відреагував на рішення італійського уряду, стала українська письменниця Лариса Ніцой. Вона звернула увагу на те, що Мелоні не намагається догодити всім виборцям, а відкрито відстоює свою позицію. «Ви читали її звернення? А як же загравання з «елєкторатом»? Бажання бути гарненькою для всіх?» – зазначила вона.

До публікації Ніцой додала український переклад звернення італійської прем'єрки, у якому та пояснила необхідність суворішого покарання за погроми. Мелоні наголосила, що соціальні труднощі та політичні переконання не можуть виправдовувати насильство, а за кожною розбитою вітриною стоять підприємці, які роками розвивали власну справу, та працівники, чиї робочі місця опинилися під загрозою.

«Немає нічого революційного в тому, щоб трощити й грабувати. Руйнування та грабунок – це не протест, це злочинність», – заявила прем'єрка. 

«500 солдатів, а не черговий круглий стіл»

Український освітянин Віктор Громовий також позитивно оцінив рішення італійського уряду. У своєму дописі він провів паралель між боротьбою з вуличним насильством та необхідністю відновлення дисципліни в українських школах.

«Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні наочно продемонструвала: демократія зовсім не зобов'язана терпіти, коли їй плюють в обличчя», – написав Громовий.

Сутички протестувальників із поліцією у Мілані, 17 жовтня 2026 року
Сутички протестувальників із поліцією у Мілані, 17 жовтня 2026 року
фото: AP

Особливу увагу освітянин звернув на рішення направити до Мілана додаткові 500 військовослужбовців для посилення громадської безпеки. «П'ятсот солдатів. Не черговий круглий стіл, не чергова комісія з вивчення причин підліткової агресії і не сеанс колективної психотерапії для погромників. А саме армія», – наголосив він.

На думку Громового, держава повинна гарантувати громадянам не лише право на протест, а й захист від насильства та руйнування майна. Освітянин переконаний, що аналогічний принцип відповідальності має діяти й у школах. 

Військові, яких направлять до Мілана, допомагатимуть правоохоронцям у межах операції Strade Sicure («Безпечні вулиці»). Пропозиція надати їм додаткові повноваження судової поліції не увійшла до остаточно схваленого урядом документа.

«Хто трощить – той і платить»

Рішення італійського уряду підтримав і журналіст Олександр Крамаренко, який розповів про основні положення нового декрету. Найбільшу увагу він приділив відповідальності батьків за шкоду, завдану їхніми неповнолітніми дітьми. «Мелоні підтримала жорсткий принцип: «Хто трощить – той і платить»», – зазначив Крамаренко.

Протестувальники ховаються за поліцейськими після сутичок
Протестувальники ховаються за поліцейськими після сутичок
фото: AP

За словами італійської прем'єрки, якщо неповнолітній пошкодить державне майно, влада зможе вимагати компенсацію через спеціальну процедуру. Якщо ж постраждає приватна власність, її власник матиме можливість домагатися відшкодування через суд. Мелоні підкреслила, що відповідальність за погроми має наставати незалежно від віку порушника.

Крамаренко також пов'язав заворушення з російською гібридною агресією. 

Нагадаємо, у сусідній Франції після масових заворушень, що охопили низку міст, влада вирішила запровадити локальні комендантські години. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив місцевим органам влади визначити райони, де діятимуть обмеження на пересування. Водночас загальнонаціональний надзвичайний стан у країні наразі не розглядають.

Протести у Франції розпочалися наприкінці вересня через невдоволення якістю освіти, зростанням вартості життя та погіршенням доступності державних послуг. У низці міст демонстрації переросли в сутички з поліцією, підпали автомобілів, погроми та мародерство. За даними ЗМІ, правоохоронці затримали щонайменше 2,4 тис. людей.

Читайте також:

Теги: обмеження протест армія поліція політика Джорджа Мелоні українці Лариса Ніцой майно Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Умані цьогоріч прибуло понад 50 тис. паломників
Хасиди збирають податки в Україні. В Умані працює сенсаційна схема Розслідування
30 вересня, 12:00
Під час оформлення соціальної допомоги в Німеччині перевіряють фінансовий стан заявника
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Навчання із реагування на надзвичайні ситуації в Нідерландах
Нідерланди готують населення до російських диверсій: деталі
27 вересня, 07:59
Авіабаза RAF Fairford у Великій Британії
Британська поліція затримала п'ятьох біля авіабази США: справу розслідують як теракт
28 вересня, 02:08
Росавіація пояснила рішення необхідністю забезпечення безпеки польотів
Аеропорти Росії не приймають літаки: рейси масово перенаправляють
9 жовтня, 03:58
Через неналежне виконання службових обов’язків посадовця Інституту радіаційної гігієни та епідеміології державна установа втратила дороговартісне обладнання
Очільник Інституту радіаційної гігієни у Києві отримав підозру
6 жовтня, 16:06
Іво Бобул та Наталія Рудюк
Поліцейська із Житомира пише пісні для Іво Бобула
18 жовтня, 19:15
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
14 жовтня, 17:22
Ціна на квартири у Львові збільшилася більше ніж на третину
Скільки коштує оренда житла на заході України: де ціни стартують від 8000 грн
17 жовтня, 19:15

Політика

Путін звільнив з в'язниці 73-річного американця, захопленого в Ізюмі
Путін звільнив з в'язниці 73-річного американця, захопленого в Ізюмі
Путін обговорив перспективу зустрічі з Трампом у Китаї
Путін обговорив перспективу зустрічі з Трампом у Китаї
Кремль прокоментував можливість повторної зустрічі Путіна з Віткоффом
Кремль прокоментував можливість повторної зустрічі Путіна з Віткоффом
«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні
«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні
Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні
Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні
Трамп зірвав плани Нетаньягу атакувати Іран перед виборами – FT
Трамп зірвав плани Нетаньягу атакувати Іран перед виборами – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua