«Ця білявка мене вражає»: чому українці захоплюються прем'єркою Італії Мелоні

Після погромів у Мілані італійський уряд запровадив суворіші покарання за вуличне насильство

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні привернула увагу українців після рішення її уряду посилити відповідальність за масові заворушення. Українці публічно підтримали дії італійської влади, яка оголосила про покарання до п'яти років ув'язнення за насильство під час демонстрацій та фінансову відповідальність батьків неповнолітніх порушників, повідомляє «Главком».

Що сталося в Італії?

Минулими вихідними Мілан та інші італійські міста охопили заворушення, під час яких учасники сутичок із поліцією громили магазини, розбивали вітрини та пошкоджували міське майно. Серед затриманих виявилося чимало неповнолітніх.

За словами Мелоні, правоохоронці затримали 330 осіб, а кількість постраждалих поліцейських наблизилася до 200. Збитки лише в Мілані, за оцінками торговельної асоціації Confcommercio, становлять близько 1 млн євро.

Мелоні посилила заходи безпеки на тлі хвилі протестів, що охопила Італію фото: AP

У відповідь 20 жовтня Рада міністрів Італії схвалила новий декрет про безпеку та протидію підлітковій злочинності. Документ передбачає такі заходи:

до п'яти років ув'язнення та штраф до 20 тис. євро за насильницькі дії під час демонстрацій;

відповідальність батьків за шкоду, завдану неповнолітніми;

окремі штрафи для батьків підлітків, які вчиняють насильство.

превентивне затримання може застосовуватися і до неповнолітніх;

500 військових направлять до Мілана для посилення охорони громадського порядку до кінця року.

Попри посилення покарань, італійська влада наголошує, що нові заходи спрямовані проти насильства, а не мирних демонстрацій. Водночас посилення заходів безпеки викликало дискусію і в самій Італії. Зокрема, мер Мілана Джузеппе Сала зауважив, що боротьба з насильством не може обмежуватися лише репресивними заходами. За словами міського голови, ситуація потребує ширшого підходу, а питання застосування силових методів є чутливим для суспільства.

«Ця білявка мене просто вражає»

Однією з тих, хто емоційно відреагував на рішення італійського уряду, стала українська письменниця Лариса Ніцой. Вона звернула увагу на те, що Мелоні не намагається догодити всім виборцям, а відкрито відстоює свою позицію. «Ви читали її звернення? А як же загравання з «елєкторатом»? Бажання бути гарненькою для всіх?» – зазначила вона.

До публікації Ніцой додала український переклад звернення італійської прем'єрки, у якому та пояснила необхідність суворішого покарання за погроми. Мелоні наголосила, що соціальні труднощі та політичні переконання не можуть виправдовувати насильство, а за кожною розбитою вітриною стоять підприємці, які роками розвивали власну справу, та працівники, чиї робочі місця опинилися під загрозою.

«Немає нічого революційного в тому, щоб трощити й грабувати. Руйнування та грабунок – це не протест, це злочинність», – заявила прем'єрка.

«500 солдатів, а не черговий круглий стіл»

Український освітянин Віктор Громовий також позитивно оцінив рішення італійського уряду. У своєму дописі він провів паралель між боротьбою з вуличним насильством та необхідністю відновлення дисципліни в українських школах.

«Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні наочно продемонструвала: демократія зовсім не зобов'язана терпіти, коли їй плюють в обличчя», – написав Громовий.

Сутички протестувальників із поліцією у Мілані, 17 жовтня 2026 року фото: AP

Особливу увагу освітянин звернув на рішення направити до Мілана додаткові 500 військовослужбовців для посилення громадської безпеки. «П'ятсот солдатів. Не черговий круглий стіл, не чергова комісія з вивчення причин підліткової агресії і не сеанс колективної психотерапії для погромників. А саме армія», – наголосив він.

На думку Громового, держава повинна гарантувати громадянам не лише право на протест, а й захист від насильства та руйнування майна. Освітянин переконаний, що аналогічний принцип відповідальності має діяти й у школах.

Військові, яких направлять до Мілана, допомагатимуть правоохоронцям у межах операції Strade Sicure («Безпечні вулиці»). Пропозиція надати їм додаткові повноваження судової поліції не увійшла до остаточно схваленого урядом документа.

«Хто трощить – той і платить»

Рішення італійського уряду підтримав і журналіст Олександр Крамаренко, який розповів про основні положення нового декрету. Найбільшу увагу він приділив відповідальності батьків за шкоду, завдану їхніми неповнолітніми дітьми. «Мелоні підтримала жорсткий принцип: «Хто трощить – той і платить»», – зазначив Крамаренко.

Протестувальники ховаються за поліцейськими після сутичок фото: AP

За словами італійської прем'єрки, якщо неповнолітній пошкодить державне майно, влада зможе вимагати компенсацію через спеціальну процедуру. Якщо ж постраждає приватна власність, її власник матиме можливість домагатися відшкодування через суд. Мелоні підкреслила, що відповідальність за погроми має наставати незалежно від віку порушника.

Крамаренко також пов'язав заворушення з російською гібридною агресією.

Нагадаємо, у сусідній Франції після масових заворушень, що охопили низку міст, влада вирішила запровадити локальні комендантські години. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив місцевим органам влади визначити райони, де діятимуть обмеження на пересування. Водночас загальнонаціональний надзвичайний стан у країні наразі не розглядають.

Протести у Франції розпочалися наприкінці вересня через невдоволення якістю освіти, зростанням вартості життя та погіршенням доступності державних послуг. У низці міст демонстрації переросли в сутички з поліцією, підпали автомобілів, погроми та мародерство. За даними ЗМІ, правоохоронці затримали щонайменше 2,4 тис. людей.