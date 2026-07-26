У 2024 році показник народжуваності в Україні становив 5,5 народжень на 1 000 осіб

Менше дітей народжується лише у Південній Кореї та Сан-Марино

Згідно з дослідженням Групи Світового банку, Україна увійшла до трійки країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

Група Світового банку зібрала дані щодо загального коефіцієнта народжуваності за 2024 рік. Експерти визначили кількість живонароджених на 1 000 осіб на рік, а також сумарний коефіцієнт народжуваності, який відображає середню кількість народжень на одну жінку.

Згідно з дослідженням, у 2024 році показник народжуваності в Україні становив 5,5 народжень на 1 000 осіб. Коефіцієнт народжуваності в Україні того року становив приблизно 1 дитину на одну жінку.

Друге місце в рейтингу країн з найнижчою народжуваністю посіла Південна Корея – 4,7 народжень на 1 000 осіб. Країною з найнижчою народжуваністю у 2024 році виявилося Сан-Марино – 4,2 народження на 1 000 осіб.

До трійки лідерів за коефіцієнтом народжуваності за 2024 рік увійшли одразу три африканські країни – Центральноафриканська Республіка (46,2 народження на 1 000 осіб), Чад (43,3 народження на 1 000 осіб) та Сомалі (42,3 народження на 1 000 осіб).

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини, а кількість померлих сягнула 259 853. На одного новонародженого зараз припадає майже четверо померлих.

При цьому, навіть різке зростання народжуваності не зможе швидко переламати демографічну ситуацію в Україні. Щоб змінилася вікова структура населення, знадобляться десятиліття, пояснював раніше демограф Олександр Гладун.