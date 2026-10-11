Новий посол Ізраїлю відвідав Музей Другої світової війни в Києві і похвалив українців

Рої Розенбліт: «Українці кидають собі виклик: вони досліджують і переоцінюють речі, які раніше сприймалися як належне»

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів, що його вразив підхід українців до осмислення власної історії. Одним із перших місць, які дипломат відвідав у Києві, став Музей Другої світової війни.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», яке стало першим інтерв’ю посла українським медіа після його призначення, посол поділився, що там він побачив прагнення українців переосмислювати минуле та розглядати його з різних точок зору.

Посол зазначив, що історія є його особистим захопленням: він намагається вивчати її, щоб краще розуміти події та дивитися на них із різних перспектив.

«В один із перших днів свого перебування в Києві я відвідав Музей Другої світової війни. У цьому музеї можна побачити зрілий підхід до розуміння історії та її переосмислення», – сказав посол.

За словами Розенбліта, експозиція показує різні сторони українського історичного досвіду. Зокрема, йдеться про героїзм українців у складі радянських військ, які боролися з нацистами, а також про злочини проти єврейського населення України під час Голокосту.

Дипломат позитивно оцінив готовність українців досліджувати складні сторінки минулого, зокрема ті, які раніше могли сприйматися як усталені або беззаперечні.

«Українці кидають собі виклик: вони досліджують і переоцінюють речі, які раніше сприймалися як належне», – наголосив Розенбліт.

Посол переконаний, що така робота з історією важлива не лише для України, а й для Ізраїлю. За словами посла, обом країнам необхідно осмислювати власне минуле, щоб краще розуміти себе та будувати майбутнє.

«Я переконаний, що саме такий шлях – шлях внутрішньої роботи, ми всі, як в Ізраїлі, так і в Україні, маємо пройти, щоб зрозуміти самих себе й прагнути кращого майбутнього», – зазначив дипломат.

Національний музей історії України у Другій світовій війні – музейний комплекс у Києві, заснований у 1973 році. Меморіальний комплекс на схилах Дніпра урочисто відкрили 9 травня 1981 року. Він розташований на вулиці Лаврській, 27, на території площею понад 11 га. Головна пам’ятка музею – монумент «Батьківщина-мати» заввишки 102 м. У 2023 році радянський герб на його щиті замінили на Тризуб. Музейна колекція налічує понад 400 тис. експонатів. Заклад висвітлює історію Другої світової війни, а також документує сучасну російсько-українську війну.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

До слова, новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. Він розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.