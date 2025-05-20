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Навколо Чорнобиля можуть з’явитися малі атомні реактори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Навколо Чорнобиля можуть з’явитися малі атомні реактори
Макет малого модульного реактора NuScale
фото з відкритих джерел

Для розміщення малих модульних реакторів на території України вже визначено 12 потенційних майданчиків

«Енергоатом» може отримати у Чорнобильській зоні відчуження земельні ділянки для розміщення на них малих модульних реакторів. Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», передає «Главком».

«Ми готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК «Енергоатом». Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні», – каже він.

Попередньо, для розміщення малих модульних реакторів на території України вже визначено 12 потенційних майданчиків.

Також Іщенко повідомив, що цього року Держагентство планує запустити ще одну сонячну станцію потужністю 2 МВт на майданчику, де складалась Арка НБК.

«Практично всі підготовчі роботи вже завершені. Наразі матеріали перебувають на експертизі і невдовзі розпочнеться будівництво. Сподіваємося, що до осені вона буде введена в експлуатацію», – каже посадовець.

За словами Іщенка, майданчики як у самому місті Чорнобилі, так і поблизу Чорнобильської АЕС мають великий потенціал для розвитку відновлюваної енергетики – як сонячної, так і вітрової. 

Нагадаємо, що з моменту здобуття незалежності у 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС. Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але країна хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти.

 

 

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Теги: будівництво Енергоатом Чорнобильська АЕС

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