На Чорнобильській АЕС проводиться тимчасовий ремонт конфайнменту, пошкодженого Росією

За словами гендиректора МАГАТЕ, укриття і надалі здатне виконувати свою захисну функцію

Гроссі наголосив, що внаслідок пошкодження Арки НБК не було жодного радіоактивного викиду

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські інженери та будівельники проводять тимчасовий ремонт Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС, який пошкодив російський дрон на початку 2025 року. Про це йдеться на сайті МАГАТЕ, інформує «Главком».

У пресслужбі МАГАТЕ повідомили, що команда Міжнародного агентства з атомної енергетики, що базується на Чорнобильській АЕС, нещодавно відвідала конфайнмент, щоб оцінити структурну цілісність будівлі, після трьох місяців від дня атаки, та побачити як відбувається ремонт внутрішнього та зовнішнього облицювання для запобігання потраплянню води.

«Очевидно, що споруда укриття, побудована за величезні кошти та за значної міжнародної підтримки, зазнала значних пошкоджень», – цитують у пресслужбі МАГАТЕ слова гендиректора Гроссі.

Однак генеральний директор повторив, що внаслідок пошкодження не було жодного радіоактивного викиду, і що укриття і надалі здатне виконувати свою захисну функцію.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний БпЛА влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Вибух безпілотника пошкодив захисну споруду.

Кабінет міністрів України направив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фінансування збільшується на 139 млн грн порівняно з 2024 роком. Крім того, за його словами, уряд ухвалює «важливе рішення», що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро позики – це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову.

Також на дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки буде виділено 400 тисяч євро. Гроші візьмуть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.