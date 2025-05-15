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Ексглава Держатомрегулювання розказав, до чого росіяни довели захоплену Запорізьку АЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексглава Держатомрегулювання розказав, до чого росіяни довели захоплену Запорізьку АЕС
Плачков повідомив, що до окупації на ЗАЕС працювало 11 тис. людей
фото: Енергоатом

Плачков: «Води на АЕС немає, градирні немає, щодо електрозабезпечення багато питань»

Запорізька АЕС перебуває в надзвичайно вразливому стані: лише одна лінія живлення, знищена градирня, проблеми з охолодженням і деградоване обладнання після трьох років окупації. Про це попереджає ексглава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в інтерв’ю «Главкому».

«На цей момент станція, як і раніше, живиться з об'єднаної енергосистеми України – наразі це одна лінія 750 кВ та резервна 330 кВ, аби забезпечувати власні потреби станції. Без них будуть траплятися так звані блекаути: станція може перебувати на дизель-генераторах не більше 10 днів, і за цей час треба відновлювати лінії електропередач та давати необхідну напругу, щоб працювали системи охолодження, вентиляція та багато інших систем», – зазначає експерт.

Плачков також нагадав про повідомлення гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо того, що на станції згоріла градирня (забезпечує ефективне і безпечне охолодження систем, що використовують ядерну енергію, – «Главком») невідомо з якої причини і вона тепер непридатна для використання. За його словами, на ЗАЕС немає доступу до необхідної кількості води, а питання електрозабезпечення залишаються критичними. При цьому стан обладнання за три роки під окупацією залишається незрозумілим і, ймовірно, суттєво деградував.

«Не так далеко від ЗАЕС проходить лінія бойового зіткнення, і це питання теж треба вирішувати. Навіть якщо США гіпотетично збираються взяти об’єкт під свій контроль, його треба охороняти, хто б там не перебував. От зараз росіяни ЗАЕС охороняють і обороняють. Станція замінована, на ній перебуває військовий контингент, вона прикривається з повітря. Впевнений, що росіяни задіюють всі можливі війська для цього – навіть розуміючи, що українці ніколи не будуть атакувати об'єкт атомної інфраструктури, тому що це не є законною військовою ціллю. Звісно, якщо замість росіян туди зайде контингент США з «петріотами» і буде захищати всю станцію, це було б чудово», – наголосив фахівець.

Також Плачков зазначив, що до окупації на станції працювало 11 тис. людей: «Повернути їх буде дуже важко, може, навіть важче, аніж було повертати свого часу людей на ЧАЕС. Бо там була війна з мирним атомом, а тут ми маємо скаженого сусіда».

Нагадаємо, що глава МЗС Росії зазначив, що ідея президента Дональда Трампа щодо спільного управління ЗАЕС не підходить Москві. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Запорізька атомна електростанція не буде передана під спільний контроль США та України, а також наголосив, що Москва не погодиться на жодні територіальні поступки.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України. Так Зеленський прокоментував публікації медіа про те, що нібито одним із пунктів майбутньої мирної угоди, яку готує Трамп, є «демілітаризована зона навколо Запорізької АЕС». Президент зазначив, що без української команди і контролю над станцією, її запустити не вдасться. Американських зусиль для того також не вистачить.

До слова на Запорізькій атомній електростанції сталася стрілянина 24 квітня. Моніторингова група МАГАТЕ чула вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня.

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Теги: війна Запорізька АЕС Григорій Плачков

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