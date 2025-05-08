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Удар Росії по Чорнобильській АЕС завдав мільйонних збитків – The Guardian

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар Росії по Чорнобильській АЕС завдав мільйонних збитків – The Guardian
Попередні оцінки інженерів свідчать про збитки, що перевищують €25 млн
фото з відкритих джерел

Саркофаг, споруджений у 2017 році, зазнав руйнувань, які можуть потребувати місяців або навіть років для відновлення

Атака російських окупаційних військ на Чорнобильську АЕС у лютому 2025 року спричинила масштабні руйнування. Удар безпілотника влучив у саркофаг над четвертим енергоблоком, де у 1986 році сталася катастрофа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Зазначається, попередні оцінки інженерів свідчать про збитки, що перевищують €25 млн. При цьому вартість дрона, який вразив об’єкт, оцінюється в €80 тис. Очікується, що витрати на ліквідацію наслідків атаки візьмуть на себе уряди західних країн, включно з Великою Британією, оскільки сума необхідна на ремонт перевищує наявні ресурси міжнародного резервного фонду.

Хоча сам удар не призвів до радіаційного забруднення, пошкодження конструкції над реактором виявилося серйозним. Саркофаг, споруджений у 2017 році за кошти міжнародної спільноти і вартістю €1,5 млрд, зазнав руйнувань, які можуть потребувати місяців або навіть років для відновлення.

За словами головного інженера Сергія Бокова, який перебував на зміні в ніч інциденту 14 лютого, спершу датчики зафіксували коливання, схожі на землетрус магнітудою 6-7 балів. Швидко стало відомо, що об'єкт був атакований безпілотником, що летів низько і залишив 15-метрову діру в даху. Внаслідок вибуху загорілося внутрішнє оздоблення споруди, яке вогнеборцям довелося гасити понад два тижні.

Удар відкрив саркофаг для впливу погодних умов, що може спричинити вихід радіоактивного пилу та потрапляння дощової води всередину. Хоча, за словами українського Міндовкілля, радіаційний фон на станції наразі в нормі та під постійним наглядом, експерти попереджають про довгострокову загрозу корозії та подальшого ослаблення конструкції.

Американський інженер Ерік Шміман, який понад 15 років працював над будівництвом саркофага, наголошує, що ігнорувати пошкодження – не варіант. Він оцінює ремонт у десятки, а то й сотні мільйонів доларів.

Європейський банк реконструкції та розвитку, який фінансував будівництво «Укриття», бере участь у розслідуванні наслідків удару і вже підтвердив, що шкода завдана суттєва. Повний звіт очікується у травні.

Під зруйнованою частиною саркофага перебуває надзвичайно небезпечна лавоподібна маса – суміш близько 200 тонн урану з пошкодженого реактора та 5 тис тонн піску, свинцю й борної кислоти, які в 1986 році скидали з гелікоптерів для нейтралізації наслідків аварії.

Раніше ми писали, що ізоляційна аркова споруда над зруйнованим унаслідок аварії четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції частково втратила свої проєктні властивості. Це сталося 14 лютого 2025 року під час прямого влучання російським безпілотним літальним апаратом з фугасною бойовою частиною. Про це «Главкому» повідомив виконувач обов’язків генерального директора Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Сергій Мартинов.

Особливо вплинула на стан Арки тривала (впродовж трьох тижнів) ліквідація пожежі еластичних елементів герметизації нового безпечного конфайнменту (НБК) і мембран його примикання до бетонних конструкцій торцевих стін основи НБК.  

Теги: катастрофа ремонт Чорнобильська АЕС

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