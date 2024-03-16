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Не пішов служити, бо доглядав за матір’ю: суд покарав прикарпатця, який проігнорував бойову повістку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Не пішов служити, бо доглядав за матір’ю: суд покарав прикарпатця, який проігнорував бойову повістку
За ухилення від служби чоловік проведе рік за ґратами
фото з відкритих джерел

Чоловік мав прибути до ТЦК для відправки на службу, однак у вказаний день не з’явився

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області визнав винним в ухиленні від мобілізації місцевого мешканця Романа З., який проігнорував бойову повістку та не прийшов у ТЦК. Чоловік вважав, що у нього є відстрочка від мобілізації, бо його брат служить в ЗСУ. Прикарпатцю призначили рік тюремного ув’язнення, пише Zaxid.net.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, мешканець Тлумацького району Роман З. у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Чоловік отримав бойову повістку – 28 лютого він мав прибути до ТЦК для відправки на службу. Однак у вказаний день Роман З. не з’явився, через що щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді Роман З. свою провину визнав та повідомив, що доглядає за хворою матір’ю, яка не має інвалідності. Він розповів суду, що вважав, ніби має відстрочку від мобілізації, бо його брат служить у ЗСУ. На момент розгляду справи у суді Роман З. був готовий служити у ЗСУ.

Прокурор у судовому засіданні просив призначити чоловіку 3 роки тюрми, бо «служба у ЗСУ та захист Батьківщини є конституційним обов’язком кожного громадянина України».

Справу розглянула суддя Лілія Мотрук, яка дослідила усі матеріали та визнала Романа З. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши його один рік тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше стало відомо, що догляд за немічним родичем залишиться приводом для відстрочки, але не у форматі «зять опікується за тещою/тестем».

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Теги: прокурор суддя чоловік вирок роман

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