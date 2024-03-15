Мін’юст назвав мобілізаційний потенціал України з-поміж засуджених

Як зазначила заступниця міністра, заборона людям з судимістю бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу

Мін’юст поки що не може назвати точну кількість засуджених, кого потенційно вдасться мобілізувати до армії

Мобілізаційний потенціал серед засуджених за кримінальними статтями в Україні складається з тих, хто вже відбув покарання, і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. У разі прийняття відповідного закону перших призиватимуть без їхньої згоди, другі ж мають висловити бажання служити. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька «Суспільному».

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В Україні є близько 50 тис. людей, які перебувають на волі, відбувши покарання. Також є 26 тис., які наразі перебувають у місцях позбавлення волі. За словами Висоцької, зараз складно говорити, скільки з цих людей буде призвано до лав ЗСУ.

Посадовиця прогнозує дуже жваву дискусію у Верховній Раді при розгляді законопроєкту про мобілізацію засуджених. Передбачається, що тих, хто вже відбув покарання, мобілізовуватимуть без їхньої згоди, як усіх інших військовозобов’язаних громадян призовного віку.

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За словами урядовиці, заборона людям з судимістю бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу. Для засуджених, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою.

«Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов'язкове укладення контракту – умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися», – сказала вона.

Водночас, за словами заступниці міністра, буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань.

Нагадаємо, наразі в Україні засуджених не мобілізують, хоча відповідні заяви лунали неодноразово. Наприклад, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявляла, що в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Вона додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

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До слова, міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію засуджених і ув'язнених осіб може бути зареєстрований у Верховній Раді наступного тижня.