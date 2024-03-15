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Мін’юст назвав мобілізаційний потенціал України з-поміж засуджених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мін’юст назвав мобілізаційний потенціал України з-поміж засуджених
Як зазначила заступниця міністра, заборона людям з судимістю бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу
фото з відкритих джерел

Мін’юст поки що не може назвати точну кількість засуджених, кого потенційно вдасться мобілізувати до армії

Мобілізаційний потенціал серед засуджених за кримінальними статтями в Україні складається з тих, хто вже відбув покарання, і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. У разі прийняття відповідного закону перших призиватимуть без їхньої згоди, другі ж мають висловити бажання служити. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька «Суспільному».

В Україні є близько 50 тис. людей, які перебувають на волі, відбувши покарання. Також є 26 тис., які наразі перебувають у місцях позбавлення волі. За словами Висоцької, зараз складно говорити, скільки з цих людей буде призвано до лав ЗСУ.

Посадовиця прогнозує дуже жваву дискусію у Верховній Раді при розгляді законопроєкту про мобілізацію засуджених. Передбачається, що тих, хто вже відбув покарання, мобілізовуватимуть без їхньої згоди, як усіх інших військовозобов’язаних громадян призовного віку.

За словами урядовиці, заборона людям з судимістю бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу. Для засуджених, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою.

«Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов'язкове укладення контракту – умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися», – сказала вона.

Водночас, за словами заступниці міністра, буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань.

Нагадаємо, наразі в Україні засуджених не мобілізують, хоча відповідні заяви лунали неодноразово. Наприклад, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявляла, що в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Вона додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію засуджених і ув'язнених осіб може бути зареєстрований у Верховній Раді наступного тижня.

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Теги: війна мобілізація Міністерство юстиції в'язниця армія

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