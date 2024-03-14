Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»

Догляд за немічним родичем залишиться приводом для відстрочки, але не у форматі «зять опікується за тещою/тестем», джерела у парламенті

У новому законопроєкті про мобілізацію може зникнути можливість відстрочки через «догляд за тещею чи тестем», якщо є інші близькі родичі. Так як частина громадян використовують цю можливість як лазівку для того, щоб захистити зятів при живих дочках і синах від мобілізації. Про це пише громадська ініціатива «Голка» з посиланням на джерела у парламенті.

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Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки також схиляється до того, що всі три групи осіб з інвалідністю будуть мати відстрочку. Але тут може бути нюанс: повторне обстеження треба буде пройти тим, хто отримав третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року.

Будь-яка група інвалідності дає право і на відстрочку, і на звільнення. Інвалід може служити за власним бажанням (закон це дозволяє), але якщо передумає – може звільниться будь-коли і не проходити ВЛК.

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Щодо питання строків звільнення у запас (демобілізації), чи буде це після 36 місяців, чи для цього буде передбачений якийсь інший, менший строк, поки рішення нема. Тривають дискусії.

Урядовий законопроєкт про мобілізацію (10449) потрапить на розгляд у сесійний зал Верховної Ради, ймовірно, наприкінці березня чи у квітні. Перше читання законопроєкт пройшло на початку лютого.

Депутати, які працюють над законопроєктом зараз, приходять до висновку: він не допоможе швидко наростити темпи мобілізації, проте має бути спрямований на те, щоб підвищити відсоток тих, хто стане на облік. Тому якщо говорити про збільшення кількості мобілізованих, цей законопроєкт спрацює максимум на середньострокову перспективу. На цьому наголошують члени комітету нацбезпеки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

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До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.