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Чи блокуватимуть ухилянтам рахунки? Парламентський комітет ухвалив рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи блокуватимуть ухилянтам рахунки? Парламентський комітет ухвалив рішення
Раніше Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
фото з відкритих джерел

Комітет ухвалив виключити пропозиції про замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення з урядового законопроєкту про мобілізацію норми щодо змін до Кодексу адміністративного судочинства. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

«Вони (зміни – «Главком») стосувались введення заходів впливу(обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків», – сказала вона.

Як зазначила нардепка, до цієї норми подали понад 300 ідентичних правок від різних авторів, «які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми».

«В результаті, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін», – написала нардеп.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: мобілізація війна ухилянти Верховна Рада депутат

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