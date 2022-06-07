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  4. «Не стидайся, то твоя земля»: хлопчик з Ірпеня переспівав пісню Скрябіна (відео)
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    Суспільство

    «Не стидайся, то твоя земля»: хлопчик з Ірпеня переспівав пісню Скрябіна (відео)

    Малеча виконала відому пісню Скрябіна про українців та життя за межами рідної країни - «Не стидайся, то твоя земля»: хлопчик з Ірпеня переспівав пісню Скрябіна (відео)
    Малеча виконала відому пісню Скрябіна про українців та життя за межами рідної країни
    фото з відкритих джерел

    Це вже третій хіт від Леона, який зірвав шквал позитивних емоцій в соцмережах

    Трирічний Леон з Ірпеня, який зачарував усю країну своїм виконанням пісні «Ой у лузі червона калина» переспівав ще один хіт.

    На цей раз зірка соцмереж переспівав пісню хіт легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна «Сам собі країна». Відео, на якому дитина виконує патріотичну пісню, підкорило інтернет-користувачів. Українці пишуть, що хлопчик став таким собі символом світлого майбутнього України.

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    Допис, поширений Busha Sasha (@bushasasha)

    Це вже третій хіт, який зірвав шквал позитивних емоцій в соцмережах. Раніше юна зірка разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні-2022».

    Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

    Теги: росія окупанти війна Україна Бумбокс Instagram окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    «Не стидайся, то твоя земля»: хлопчик з Ірпеня переспівав пісню Скрябіна (відео)