Тимур Мангол переспівав пісню «Вібрація» українською (відео)
Казах за походженням підтримав Україну
Співак і автор пісень Тимур Мангол, який родом із Казахстану, підтримав Україну і переспівав свій хіт «Вібрація» українською мовою.
Він зазначив, що зараз українці борються і за свободу його народу також, і за свободу багатьох народів світу.
Україну у нашому протистоянні державі-агресорці підтримує культурна спільнота всього світу.
Нагадаємо, нещодавно співак із Молдови звернувся в пісні до російських окупантів (відео).
Крім того, Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)
До слова, Латвія внесла до «чорного списку» російських артистів (перелік).
А ще Україну підтримали зі сцени «Євробачення» представники Німеччини та Ісландії (відео).