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    Новини

    Тимур Мангол переспівав пісню «Вібрація» українською (відео)

    Дякуємо за підтримку! - Тимур Мангол переспівав пісню «Вібрація» українською (відео)
    Дякуємо за підтримку!
    скріншот із відео

    Казах за походженням підтримав Україну

    Співак і автор пісень Тимур Мангол, який родом із Казахстану, підтримав Україну і переспівав свій хіт «Вібрація» українською мовою.

    Він зазначив, що зараз українці борються і за свободу його народу також, і за свободу багатьох народів світу.

    Україну у нашому протистоянні державі-агресорці підтримує культурна спільнота всього світу.

    Нагадаємо, нещодавно співак із Молдови звернувся в пісні до російських окупантів (відео).

    Крім того, Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)

    До слова, Латвія внесла до «чорного списку» російських артистів (перелік).

    А ще Україну підтримали зі сцени «Євробачення» представники Німеччини та Ісландії (відео).

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація співак #stoprussia
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    Тимур Мангол переспівав пісню «Вібрація» українською (відео)