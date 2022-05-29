Тимур Мангол переспівав пісню «Вібрація» українською (відео)

Казах за походженням підтримав Україну

Співак і автор пісень Тимур Мангол, який родом із Казахстану, підтримав Україну і переспівав свій хіт «Вібрація» українською мовою.

Він зазначив, що зараз українці борються і за свободу його народу також, і за свободу багатьох народів світу.

Україну у нашому протистоянні державі-агресорці підтримує культурна спільнота всього світу.

Нагадаємо, нещодавно співак із Молдови звернувся в пісні до російських окупантів (відео).

Крім того, Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)

До слова, Латвія внесла до «чорного списку» російських артистів (перелік).

А ще Україну підтримали зі сцени «Євробачення» представники Німеччини та Ісландії (відео).

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