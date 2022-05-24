Трирічний Леон з Ірпеня потішив мережу новим хітом (відео)

Хлопчик проспівав композицію, з якою Kalush Orchestra перемогли на «Євробаченні-2022»

Трирічний Леон з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну «Ой, у лузі червона калина», переспівав хіт «Stefania».

Юна зірка разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні-2022».

Відповідним відео поділився батько братиків в Instagram. У ролику Леон одягнув панамку та взяв до рук укулеле.

«Ми неймовірно вдячні Kalush за їхню працю, за сміливість сказати на весь світ такі важливі слова на підтримку України! Ми непереможні!» – підписав допис батько хлопчиків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Busha Sasha (@bushasasha)

Як відомо, маленький Леон став відомим після того, як виконав пісню «Ой, у лузі червона калина» – гімн Український січових стрільців. Зараз він все частіше лунає як в Україні, так і за її межами.

Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.