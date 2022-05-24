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    Трирічний Леон з Ірпеня потішив мережу новим хітом (відео)

    Юна зірка разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra - Трирічний Леон з Ірпеня потішив мережу новим хітом (відео)
    Юна зірка разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra
    фото: скріншот з відео

    Хлопчик проспівав композицію, з якою Kalush Orchestra перемогли на «Євробаченні-2022»

    Трирічний Леон з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну «Ой, у лузі червона калина», переспівав хіт «Stefania».

    Юна зірка разом зі своїм старшим братиком Елвіном виконав хіт гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні-2022».

    Відповідним відео поділився батько братиків в Instagram. У ролику Леон одягнув панамку та взяв до рук укулеле.

    «Ми неймовірно вдячні Kalush за їхню працю, за сміливість сказати на весь світ такі важливі слова на підтримку України! Ми непереможні!» – підписав допис батько хлопчиків.

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    Допис, поширений Busha Sasha (@bushasasha)

    Як відомо, маленький Леон став відомим після того, як виконав пісню «Ой, у лузі червона калина» – гімн Український січових стрільців. Зараз він все частіше лунає як в Україні, так і за її межами.

    Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

    Теги: росія окупанти війна Україна Бумбокс окупація гімн #stoprussia Kalush Orchestra
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    Трирічний Леон з Ірпеня потішив мережу новим хітом (відео)