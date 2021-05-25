Помер Вільям Шекспір – перший у світі чоловік, якого вакцинували від Covid-19

Вільяму Шекспіру був 81 рік і його смерть не пов'язують з вакцинами

У вівторок, 25 травня, помер британець Вільям Шекспір, який став першим чоловіком у світі, який отримав щеплення від коронавірусу. Про це пише ВВС.

Зазначається, що Шекспір отримав щеплення Pfizer-BioNTech у грудні в Університетській клініці Coventry. Перед ним щеплення отримала перша жінка Маргарет Кенан.

Вільяму Шекспіру був 81 рік і його смерть не пов'язують з вакцинами. У госпіталі заявили, що Шекспір помер від інсульту.

Джейн Іннес, друг Вільяма Шекспіра, заявив, що «найкращою шаною Вільяму буде зробити щеплення».

Шекспір працював у компанії Rolls Royce. Його дружина Джой розповіла, що Вільям Шекспір був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі отримати вакцину.

«Це було те, чим він надзвичайно пишався – він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення», – розповіла дружина Вільяма Шекспіра.

У чоловіка залишилось двох дорослих синів та онуків.

Нагадаємо, новина про вакцинацію Шекспіра надихнула користувачів соцмереж на творчість. Вони жартували про «Приборкання грипу» (відсилка до «Приборкання норовливої» Шекспіра) та про «Двох джентльменів корони» (відсилка до п’єси «Два джентльмени з Верони»).

Деякі запитували, якщо перша щеплена від Covid-19 Маргарет Кінан була пацієнткою 1А, то чи був Вільям Шекспір пацієнтом «2B or not 2B» (натяк на вислів «бути чи не бути», який належить шекспірівському герою Гамлету).

До слова, в Україні в середу, 26 травня, очікується прибуття першої партії вакцин проти коронавірусу виробника Pfizer-BioNTech, придбаної за кошти державного бюджету, а не отриманої за програмою Covax.