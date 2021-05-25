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    В Україну везуть Pfizer

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    Вакцини доставлять у середу&nbsp; - В Україну везуть Pfizer
    Вакцини доставлять у середу 
    Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

    Нова партія вакцини від Pfizer була закуплена за кошти державного бюджету

    В Україні в середу, 26 травня, очікується прибуття першої партії вакцин проти коронавірусу виробника Pfizer-BioNTech, придбаної за кошти державного бюджету, а не отриманої за програмою Covax. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

    Вакцини доставлять у Міжнародний аеропорт Київ імені Сікорського.

    Скільки доз буде в першій партії – поки що не повідомляється.

    Як стало відомо, Міністерство охорони здоров’я 6 травня 2021 року закупило валюти на 3,8 млрд гривень, з метою оплати вакцини проти Covid-19. Загалом станом на кінець травня з державного бюджету на закупівлю вакцин витрачено 7,7 млрд грн.

    Загалом, на територію України протягом року буде поставлено понад 42 мільйони доз вакцин. З них, 8 мільйонів доз передасться Україні в рамках міжнародної програми Covax та приблизно 34 мільйони доз згідно контрактів з виробниками. Укладені домовленості передбачають препарати від Sinovac (1,9 мільйони доз), AstraZeneca (2 мільйони доз), Novavax (10 мільйонів доз) та Pfizer/Biontech (20 мільйонів доз).

    Нагадаємо, на заступницю Міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову склали протокол про адміністративне правопорушення за ненадання публічної інформації щодо дати виробництва та строку придатності партії вакцин від коронавірусу Covishield.

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    Теги: Аеропорт Київ щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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    В Україну везуть Pfizer