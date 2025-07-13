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Негода знеструмила майже 30 тис. абонентів на Харківщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Негода знеструмила майже 30 тис. абонентів на Харківщині
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС

Внаслідок негоди одна людина загинула, ще п'ятеро постраждало, з них одна дитина.

У Харківській області через негоду без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

Ввечері 12 липня у Харкові та області пішла злива зі шквальним вітром. Пориви досягли 20 м/с. Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев.

За попередніми даними, внаслідок негоди одна людина загинула, ще п'ятеро постраждало, з них одна дитина.

  • в селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка;
  • у Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждали 3 людини;
  • у Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка;
  • у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 року народження;
  • у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих;
  • у Харківському районі від станції Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

У ДСНС повідомили, що станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди залучено 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. 

У селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. В Основ'янському районі Харкова на семирічну дівчинку впало дерево. Дитину госпіталізували.

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Теги: електроенергія негода Харківщина Харків

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