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У Харкові правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка підірвала військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Харкові правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка підірвала військових
Зловмисниці загрожує довічне увʼязнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Пособниця окупантів передала українським воїнам скутер, начинений вибухівкою

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Російські спецслужби активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

Росіяни активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера
Росіяни активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку «знайшов» на Telegram-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в «домашніх» умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

«Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на «локацію». Після вчинення злочину терористка намагалася «залягти на дно»», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці знайшли у фігурантки невикористані компоненти вибухового пристрою
Правоохоронці знайшли у фігурантки невикористані компоненти вибухового пристрою
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За декілька годин після вибуху зловмисницю затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї було вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські спецслужби намагалися завербувати 15-річну школярку з Івано-Франківська. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, «підсилити» його гайками та заховати у термос.

До слова, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління.

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Теги: Харків теракт СБУ

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