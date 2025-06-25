У Харкові правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка підірвала військових
Пособниця окупантів передала українським воїнам скутер, начинений вибухівкою
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.
Російські спецслужби активували саморобний вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.
За даними слідства, для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку «знайшов» на Telegram-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в «домашніх» умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.
«Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на «локацію». Після вчинення злочину терористка намагалася «залягти на дно»», – йдеться в повідомленні.
За декілька годин після вибуху зловмисницю затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї було вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, російські спецслужби намагалися завербувати 15-річну школярку з Івано-Франківська. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, «підсилити» його гайками та заховати у термос.
До слова, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління.