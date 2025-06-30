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Тариф на світло: чи очікують українців зміни в платіжках з 1 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Тариф на світло: чи очікують українців зміни в платіжках з 1 липня
фото з відкритих джерел

Навіть за нинішньої вартості електроенергії є способи зменшити суми у платіжках

З 1 липня українці продовжать платити за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт·год, передає «Главком».

Ціна залишиться стабільною щонайменше до 31 жовтня 2025 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 480. Це означає, що в липні підвищення тарифу не буде, і побутовим споживачам не доведеться переплачувати за світло.

Втім, навіть за нинішньої вартості електроенергії є способи зменшити суми у платіжках. Один із таких – встановлення двозонного лічильника, який дозволяє платити удвічі менше за світло в нічний час. За таким лічильником діють два тарифи: з 7:00 до 23:00 – стандартна ціна 4,32 грн за 1 кВт·год, а з 23:00 до 7:00 – пільговий тариф 2,16 грн за 1 кВт·год.

Це вигідно для тих, хто може перенести споживання електроенергії на нічний час – наприклад, використання бойлера, пральної чи посудомийної машини. У середньому це дозволяє заощаджувати до 30–50% від щомісячних витрат на електроенергію.

До слова, в Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року. 

З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг.

Згідно з повідомленням Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.

Нагадаємо, з початку 2025 року спеціалісти Держпродспоживслужби провели 98 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. У 86 випадках (майже 88%) виявлено недотримання вимог законодавства.

Зазначається, що результати перевірок свідчать про наявність системних порушень. Найчастіше зловживання фіксувалися щодо водопостачання та водовідведення.

Зауважимо, що деякі громадяни можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг і платити всього 25% від її повної вартості. 

Хто може платити 25% від вартості комуналки

Без урахування середньомісячного доходу знижку 75% на сплату комуналки можуть отримати українці, які належать до однієї з таких категорій:

  • учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • реабілітовані особи, яких було піддано репресіям у формі ув’язнення або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу;
  • колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Як оформити пільгу

Для отримання пільги потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг ПФУ чи за допомогою мобільного додатка ПФУ. Або ж можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.

Нагадаємо, директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку Антон Левицький пояснив, як оформити субсидію в орендованій квартирі.

До слова, деякі громадяни мають право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Їх призначення залежить, зокрема, від доходу сім’ї. Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття. 

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Теги: комуналка електроенергія ціни

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