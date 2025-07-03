У Німеччині зростає кількість балконних електростанцій

Попит залишається високим, тому що балконні електростанції полегшало реєструвати й обладнання подешевшало

У першій половині року жителі ФРН встановили щонайменше 220 тис. міні-сонячних систем – так званих балконних електростанцій. За оцінками експертів, фактична кількість може досягати півмільйона, оскільки багато пристроїв досі не зареєстровані. Про це йдеться у даних Федерального мережевого агентства Німеччини, пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

За інформацією Німецької асоціації сонячної промисловості, темпи зростання установок можна порівняти з минулорічними. Попит залишається високим, тому що їх полегшало реєструвати й обладнання подешевшало.

Найбільшу абсолютну кількість установок зафіксовано у найбільш населених федеральних землях – Північному Рейні-Вестфалії та Баварії. Однак при перерахунку на кількість домогосподарств лідирують Нижня Саксонія та Рейнланд-Пфальц – тут на 1000 домогосподарств припадає майже 34 та 31 установка відповідно. Для порівняння, у Північному Рейні-Вестфалії та Баварії цей показник становить близько 23-24 установок на 1000 домогосподарств.

Раніше стало відомо, що німецькі вчені з Інституту Фраунгофера пропонують революційне рішення для зберігання відновлюваної енергії – гігантські бетонні сфери, занурені на дно океану.

До слова швейцарська компанія запустила першу у світі пересувну сонячну електростанцію потужністю 18 кВт на залізничній колії.