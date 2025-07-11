Росія вдарила по Чугуєву: є поранені, пошкоджено лікарню

Екстрені служби працюють на місцях

У ніч на 11 липня російські терористи обстріляли Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Про наслідки ворожого обстрілу повідомила міський голова Галина Мінаєва, передає «Главком».

За її словами, близько першої години ночі ворог вдарив по Чугуєву. Як повідомляється, у центральній частині міста зруйновано два приватних домоволодіння та суттєво пошкоджені будинки навколо.

Також Мінаєва розповіла, що через обстріл значних пошкоджень зазнала будівля Чугуївської центральної лікарні. Там внаслідок удару є постраждалі. Усім надається медична допомога.

Ще в одному з мікрорайонів міста також відбулися влучання «шахедів», є пошкодження приватних домоволодінь. Там обійшлось без постраждалих.

Екстрені служби виїхали та працюють на місцях влучань. Наслідки руйнувань уточнюються.

Зауважимо, що цієї ночі ворог вчергове завдав ударів по Миколаєву. На околицях міста сталася пожежа внаслідок атаки російських дронів.

Раніше стало відомо, що близько другої години ночі в місті пролунали вибухи, після чого у передмісті спалахнула пожежа.

Інформації про масштаби пожежі чи кількість постраждалих на цей момент немає. У місті раніше було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже дві години, під час якої сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупанти вкотре цинічно обстріляли Україну. Зокрема, вони завдали масованого ракетно-дронового удару по столиці України. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло дві жінки, ще 26 осіб отримали поранення різного ступеня

Також Посольство Ватикану в Києві зазнало пошкоджень внаслідок нічної атаки по Києву.