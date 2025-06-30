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Інвесторам в зелену енергетику не виплатили 36% коштів за 2022 рік

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Інвесторам в зелену енергетику не виплатили 36% коштів за 2022 рік
З початку року рівень розрахунків за електроенергію з відновлюваних джерел складає 83,7%, тобто недоплати складають 16,3%
фото: depositphotos.com

Інвестори недоотримали 36% коштів за вироблену у 2022 році зелену енергію

Інвестори у підприємства зеленої енергетики недоотримали 36% коштів за вироблену у 2022 році електроенергію, що є найбільшим боргом у порівнянні з іншими роками. Про це свідчить інформація ДП «Гарантований покупець». 

Згідно з повідомленням держпідприємства, рівень недоплат виробникам зеленої енергії за 2023 рік складає лише 0,8%, за 2024 – 11,1%.

Водночас вказується, що з початку року рівень розрахунків за електроенергію з відновлюваних джерел складає 83,7%, тобто недоплати складають 16,3%.

Також «Гарпок» повідомляє, що «Укренерго» має борг перед держпідприємством в розмірі 16,5 млрд грн за послугу зі збільшення виробництва зеленої електроенергії.

Раніше повідомлялося, заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з ВДЕ складає 23,3 млрд грн.

У червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

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Теги: Укренерго енергетика електроенергія інвестиції

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