Росія масовано атакувала дронами Харків: зафіксовано влучання, є постраждалі (оновлено)

Станом на 03:30 у Харкові триває загроза ударних дронів

У ніч на 24 червня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронів на Харків. Під ударом опинився Немишлянський район міста. Наслідки ворожої атаки повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує «Главком».

Один з «прильотів» стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, також під атакою ворожих безпілотників було цивільне підприємство. На місці влучання виникла пожежа.

Також є інформація про влучання на територію приватного будинку.

Наразі відомо, що за допомогою до медиків звернулась одна людина.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовати «прильоти» трьох БпЛА по території цивільного підприємства в Немишлянському районі.

На місці влучань працюють фахівці ДСНС.

Оновлено 04:22

У Харкові кількість постраждалих зросла до трьох. За попередньою інформацією, цієї ночі ворог випустив по місту сім «шахедів».

Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському.

Нагадаємо, окупанти атакували Харків двічі за ніч проти 20 червня. Під атакою російських військ опинились три райони міста. Удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб.