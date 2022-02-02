Немовля за $7 тис. Горе-батьки хотіли продати дитину й купити будинок

Дружина обвинуваченого заявила чоловікові, що дитина може мати інший колір шкіри і переконала його віддати дитину в іншу сім’ю

Столична сім’я не бажала виховувати дитину і через соцмережі вирішила її продати жінці із Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя визнав винним киянина у торгівлі дитиною і призначив п’ять років тюрми, які замінив на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 січня.

У середині квітня 2017 року обвинувачений у змові дружиною, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, вирішили позбутися ненародженої дитини. Через соціальну мережу «Вконтакті» познайомились з мешканкою Запоріжжя, яка підшукувала дитину для усиновлення. Після домовленостей столична сім’я приїхала до Запоріжжя, де планувала народити дитину, а потім її продати. Суму $7тис. озвучила дружина обвинуваченого жінці, котра хотіла її усиновити. Після цього мешканка Запоріжжя звернулася до правоохоронців із заявою про злочин.

Дружина обвинуваченого народила дівчинку в перинатальному центрі Запоріжжя 12 травня 2017 року. На орендованій квартирі обвинувачений разом із дружиною передали немовля з медичною довідкою про її народження іншій жінці. За це отримали винагороду $7 тис. Після отримання коштів подружню пару викрили правоохоронці.

У суді батько дитини повністю визнав вину. У березні 2017 року дізнався, що його дружина вагітна. При цьому жінка повідомила, що дитина може мати інший колір шкіри і переконала його віддати дитину в іншу сім’ю. При цьому обвинувачений стверджував, що хотів виховувати свою дитину.

Через інтернет чоловік вийшов на мешканку Запоріжжя, яка оплатила їм квитки і хотіла усиновити дитину. Наголосив, що про суму коштів дізнався за тиждень до пологів дружини. За гроші, які б вони отримали, планували покращити житлові умови. Обвинувачений написав розписку про отримання коштів.

Допитана у суді дружина обвинуваченого підтвердила: продавали дитину, бо хотіли придбати будинок.

Суд врахував, що в обвинуваченого на утриманні перебуває ще троє малолітніх дітей від першого шлюбу, а також його стан здоров’я і вирішив звільнити його від реального терміну покарання.

Треба додати: щодо дружини обвинуваченого також велося слідство, але воно було закрито.

Як повідомляв «Главком», у грудні Хмельницький міськрайонний суд визнав винною місцеву мешканку у торгівлі людьми і призначив шість років позбавлення волі. Жінка вирішила погасити заборгованість за взятими кредитами досить несподіваним способом. Обвинувачена погодилась відпустити 15-річну доньку займатися проституцією за винагороду – 40 тис. грн за місяць.

Крім цього, у 2021 році столична міграційна поліція визволила з рабства понад сотню людей. За матеріалами працівників управління міграційної поліції столичного главку торік закінчено та направлено до суду п’ять кримінальних проваджень відносно членів організованих злочинних угруповань, з яких два у сфері торгівлі людьми та три відносно сексуальної експлуатації.