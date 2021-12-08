Із початку року столична міграційна поліція визволила з рабства понад сотню людей

Столична міграційна поліція розповіла про досягнення за рік роботи

Управління міграційної поліції Києва відзвітувало за рік роботи з дня створення підрозділу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За матеріалами працівників управління міграційної поліції столичного главку з початку 201 року закінчено та направлено до суду п’ять кримінальних проваджень відносно членів організованих злочинних угруповань, з яких два у сфері торгівлі людьми та три відносно сексуальної експлуатації.

Одним з напрямків роботи співробітників міграційної поліції є протидія трудовому рабству. Нагадаємо, що у вересні 2021 року правоохоронці провели масштабну спецоперацію та визволили 120 осіб, які стали жертвами торгівлі людьми.

До ЄРДР внесено 20 кримінальних проваджень за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). В рамках розслідування за вказаною статтею одинадцятьом особам повідомлено про підозру.

Також за ознаками ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) розпочато 22 кримінальних провадження. Після закінчення досудового розслідування співробітники управління міграційної поліції направили до суду сім з них.

Протягом 2021 року за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією розпочато 15 кримінальних проваджень, в рамках яких 16 особам повідомлено про підозру за ст. 303 Кримінального кодексу України, до суду скеровано 14 з них.

За ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво) відкрито 16 кримінальних проваджень. У результаті досудового розслідування за даним фактом п’ятьом особам повідомлено про підозру.

Окрім цього, за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів до ЄРДР внесено 13 кримінальних проваджень та чотирьом особам повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину.

Працівники управління міграційної поліції розпочали п’ять кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 301-1 Кримінального кодексу України (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

Правоохоронці наголошують: якщо ви стали свідком або жертвою злочину, негайно повідомляйте на спецлінію 102.