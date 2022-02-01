Заступник директора НАБУ двома траншами отримав за місяць понад 1,2 млн зарплати

З декларації Новака випливає, що він отримав зарплату 20 та 24 січня

Заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати. Про це свідчать дані НАЗК з декларації про суттєві зміни його майнового стану.

Як випливає з документа, 24 січня Новак задекларував 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи у НАБУ.

скріншот з сайту: public.nazk.gov.ua

А за чотири дні до цього, 20 січня, заступник директора НАБУ задекларував 204 850 гривень заробітної плати. Заробітну плату вказано з урахуванням податків і зборів.

скріншот з сайту: public.nazk.gov.ua

Новак не вказав, за який період він отримав зарплату в такому розмірі.

Раніше повідомлялося, що Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів.

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