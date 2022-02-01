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    Економіка та фінанси

    Заступник директора НАБУ двома траншами отримав за місяць понад 1,2 млн зарплати

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    Заступник директора НАБУ Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень заробітної плати - Заступник директора НАБУ двома траншами отримав за місяць понад 1,2 млн зарплати
    Заступник директора НАБУ Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень заробітної плати
    фото: vnu.edu.ua

    З декларації Новака випливає, що він отримав зарплату 20 та 24 січня

    Заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати. Про це свідчать дані НАЗК з декларації про суттєві зміни його майнового стану.

    Як випливає з документа, 24 січня Новак задекларував 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи у НАБУ.

    скріншот з сайту: public.nazk.gov.ua

    скріншот з сайту: public.nazk.gov.ua

    А за чотири дні до цього, 20 січня, заступник директора НАБУ задекларував 204 850 гривень заробітної плати. Заробітну плату вказано з урахуванням податків і зборів.

    скріншот з сайту: public.nazk.gov.ua

    скріншот з сайту: public.nazk.gov.ua

    Новак не вказав, за який період він отримав зарплату в такому розмірі.

    Раніше повідомлялося, що Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів.

    Як писав також «Главком», після мільйонних зарплат Вітренко у «Нафтогазі» перебивається «копійками» (документ).

    Теги: зарплата НАБУ гроші декларація НАЗК Анатолій Новак
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    Заступник директора НАБУ двома траншами отримав за місяць понад 1,2 млн зарплати