Заступник директора НАБУ двома траншами отримав за місяць понад 1,2 млн зарплати
З декларації Новака випливає, що він отримав зарплату 20 та 24 січня
Заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак у січні отримав понад 1,2 млн гривень зарплати. Про це свідчать дані НАЗК з декларації про суттєві зміни його майнового стану.
Як випливає з документа, 24 січня Новак задекларував 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи у НАБУ.
А за чотири дні до цього, 20 січня, заступник директора НАБУ задекларував 204 850 гривень заробітної плати. Заробітну плату вказано з урахуванням податків і зборів.
Новак не вказав, за який період він отримав зарплату в такому розмірі.
Раніше повідомлялося, що Рада може збільшити голові Антимонопольного комітету зарплату в 10 разів.
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