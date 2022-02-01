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    Пиво та цигарки за «ковідну» тисячу: кмітливі підприємці розширили список (відео)

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    Схоже, що частина громадян сама вирішила, на що краще витратити тисячу за вакцинацію - Пиво та цигарки за «ковідну» тисячу: кмітливі підприємці розширили список (відео)
    Схоже, що частина громадян сама вирішила, на що краще витратити тисячу за вакцинацію
    фото: diia.gov.ua

    Журналісти показали, як недоброчесні бізнесмени обходять систему «Є-підтримки»

    Поки більшість українців обирає між книгами, кіно чи ліками, на які мають витратити тисячу за вакцинацію, деякі підприємці пропонують своїм клієнтам ширший вибір.

    Як повідомляє ТСН, в Ірпені знайшли «наливайку», де можна купити пиво, цигарки, крупи та хліб за «ковідну» тисячу.

    При чому це робиться відкрито. Там навіть з’явилося оголошення – приймаємо оплату «Є-підтримкою».

    Журналісти з'ясували, як бізнесмену так званого кафе вдалося обійти систему.

    Як відомо, тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

    Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

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    Теги: кіно книги гроші алкоголь українці Ірпінь
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    Пиво та цигарки за «ковідну» тисячу: кмітливі підприємці розширили список (відео)