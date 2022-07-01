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  4. База відпочинку в Сергіївці після обстрілу окупантів (фотофакт)
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    Суспільство

    База відпочинку в Сергіївці після обстрілу окупантів (фотофакт)

    Улюблену точку туристів тепер не впізнати - База відпочинку в Сергіївці після обстрілу окупантів (фотофакт)
    Улюблену точку туристів тепер не впізнати
    фото із соціальних мереж

    Рашисти знищили курорт на Одещині

    Користувачі соцмереж порівняли два фото, на яких зображена база відпочинку «Годжі» у селищі Сергіївка, яку напередодні обстріляли російські окупанти.

    Українці пригадують, як приїздили на курорт влітку та проводили там час. Однак нині це місце не впізнати, бо в нього влучили ворожі ракети.

    База відпочинку до та після прильотів ракет

    База відпочинку до та після прильотів ракет

    Окрім основної будівлі, ракети зруйнували басейн на території місця відпочинку.

    Нагадаємо, унаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 19 осіб. Ще 36 людей постраждали.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

    Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина українці Україна окупація басейн #stoprussia
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    База відпочинку в Сергіївці після обстрілу окупантів (фотофакт)