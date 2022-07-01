База відпочинку в Сергіївці після обстрілу окупантів (фотофакт)

Улюблену точку туристів тепер не впізнати

Рашисти знищили курорт на Одещині

Користувачі соцмереж порівняли два фото, на яких зображена база відпочинку «Годжі» у селищі Сергіївка, яку напередодні обстріляли російські окупанти.

Українці пригадують, як приїздили на курорт влітку та проводили там час. Однак нині це місце не впізнати, бо в нього влучили ворожі ракети.

База відпочинку до та після прильотів ракет

Окрім основної будівлі, ракети зруйнували басейн на території місця відпочинку.

Нагадаємо, унаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 19 осіб. Ще 36 людей постраждали.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

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