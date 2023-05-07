На Херсонщині росіяни вбили групу піротехніків, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах

На Донеччині від обстрілу пошкоджено 36 житлових будинків

На Дніпропетровщині ПвК «Схід» над областю збило три «шахеди»

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

На території області декілька разів за ніч оголошувалася повітряна тривога. Влучань, руйнацій не зафіксовано. Без постраждалих.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів, Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Рашисти стріляли із мінометів, ракетами із гвинтокрила, артилерії. У прикордонному селі Семенівської громади пошкоджено житловий будинок та госоподарську споруду. У Семенівській громаді пошкоджено газопровід через р.Снов. Без жертв.

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Сумщина

Вранці були два мінометні обстріли Новослобідської громади: два вибухи. На щастя, без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.

Білопільська громада: в результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.

Запорізька область

75 ударів зазнали 16 прифронтових населених пунктів області за минулу добу. По Залізничному, Кам'янському, Щербакам, Малинівці, Білогір'ю ворог гатив з РСЗВ та артилерії.

Є руйнування приватних будинків, автівок та майна. На щастя, без постраждалих.

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Дніпропетровщина

Вночі росіяни били по Нікопольському району. Застосували «Град» та важку артилерію. Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали.

У Нікополі вороже залізяччя пошкодило сім приватних будинків, багатоповерхівку, гуртожиток коледжу, три газопроводи, лінію електропередач, сонячні панелі. За добу ПвК «Схід» над областю збито три «шахеди».

Минулої доби росіяни гатили по Нікопольщині. Накривали вогнем з «Градів» та важкої артилерії.

У Нікополі поранені п’ятеро чоловіків. У місті пошкоджені промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, газопроводи.

Під удар потрапила і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Вона у лікарні. Понівечені ліцей, п’ять приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.

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Поцілив ворог також по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Побитi два приватнi будинки, господарська споруда, авто. Наслідки атак уточнюються.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Обстрілював Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку.

Вчора зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено магазин, памʼятник Авіацентру ДОСААФ, а також приватний будинок. Внаслідок обстрілів смт. Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

В полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина

За добу противник здійснив 103 обстріли (450 снарядів). Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка. Триває примусова паспортизація громадян у Станично-Луганській громаді.

Донеччина

Протягом доби росіяни здійснили 19 обстрілів 12 населених пунктів. Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Времівка, с.Максимівка, с.Новоселівка Перша, Комар

Пошкоджено 36 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний),приміщення притулку для літніх людей, два залізничних вагони, пункт технічного обслуговування, п’ять господарчих споруд, гараж. За добу по області п’ять поранених.

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Миколаївщина

Сьогодні вночі 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкриті території. За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу противник здійснив 51 обстріл (237 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області, вбили групу піротехніків. Під час виконання завдань з розмінування області піротехніки ДСНС потрапили під ворожий обстріл. Шестеро спеціалістів загинули. Ще двоє, з них – одна жінка фельдшер, поранені та нині шпиталізовані. Всього за добу на Херсонщині шестеро людей загинули, четверо дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 27 осіб.

Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.