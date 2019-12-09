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    Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті»

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    Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті»

    головна «червона лінія», від якої не відступить українська делегація — «міжнародно визнаний державний кордон України»

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко окреслив основні позиції української сторони під час зустрічі «нормандської четвірки» 9 грудня.

    Про це Пристайко написав у Twitter.

    «Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством — основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет», — написав дипломат.

    За словами очільника МЗС, головна «червона лінія», від якої не відступить українська делегація — «міжнародно визнаний державний кордон України».

    Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

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