Уряд Данії збільшить військову допомогу Україні до $3,2 млрд

Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку

Данські партії прагнуть до того, щоб Копенгаген продовжував залишатися в числі найбільш значних донорів для України

Уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

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Данські партії прагнуть до того, щоб Копенгаген продовжував залишатися в числі найбільш значних донорів для України стосовно розмірів країн, і виникне потреба в подальшій значній військовій підтримці України у 2023 році та в наступні роки.

Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025-2028 роках.

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Суттєве збільшення підтримки України означає, що у 2023 і 2024 роках Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку.

Раніше повідомлялося, що влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Також Данія хоче організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй авіабазі.

Зокрема Данія може знову створити флот підводних човнів, щоб посилити свою присутність у Балтійському морі та сприяти стримуванню Росії.

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До слова, МЗС Данії в четвер, 9 червня оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції.