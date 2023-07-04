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Новий міністр оборони Болгарії про війну в Україні: Для нас нема питання, хто агресор, а хто жертва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий міністр оборони Болгарії про війну в Україні: Для нас нема питання, хто агресор, а хто жертва
Уряд Болгарії продовжуватиме надавати військову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Тодор Тагарев: Стратегічний інтерес Болгарії полягає у тому, щоби Росія була зупинена якомога далі

Для чинного уряду Болгарії не стоїть питання, хто є агресором і хто є жертвою агресії, і він добре розуміє наскільки важливою є допомога Україні. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

За словами міністра, Болгарія допомагає Україні «не лише з точки зору моралі, але й з огляду на стратегічний інтерес».

«Наш стратегічний інтерес полягає у тому, щоби Росія була зупинена якомога далі і щоби Україна змогла себе захистити і відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 р. Це єдиний спосіб, у який ми можемо гарантувати у прогнозований період часу стабільність у Східній Європі і Чорноморському регіоні. Також це важливо і для підтвердження фундаменту міжнародного правопорядку, заснованого на механізмах Статуту ООН, оскільки тільки у такий спосіб ми можемо розраховувати на стабільність у довгостроковому періоді», – сказав Тагарев.

Також міністр оборони зазначив, що Болгарія є парламентською республікою й уряд зобов’язаний виконувати рішення Народних зборів.

«Уряд зобов’язаний виконувати рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року, яким було схвалено надання першого пакету допомоги, а також доручено уряду продовжувати надавати військову допомогу відповідно до заявлених Україною потреб і наших можливостей», – пояснив очільник міноборони Болгарії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, має прибути з візитом до Болгарії. Як повідомляють ЗМІ, запрошення президенту України Володимиру Зеленському було надіслане болгарським урядом. 

Деталі візиту поки невідомі, але, ймовірно, президент України проведе зустрічі з представниками болгарського уряду та депутатами парламенту. Також очікується виступ Володимира Зеленського у парламенті Болгарії зі зверненням.

До слова, 29 червня до реєстру парламенту Болгарії було внесено проєкт декларації на підтримку членства України в НАТО.

У проєкті декларації «найрішучішим чином засуджується тривала, неспровокована і невиправдана повномасштабна війна, а також злочини Росії проти України та її народу»; наполягається на притягненні винних у цих злочинах до відповідальності; підтримується збереження суверенітету та територіальної цілісності України, а також її євроатлантичне майбутнє, зокрема шляхом членства в НАТО.

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Теги: росія війна Болгарія допомога ЗСУ Тодор Тагарев

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