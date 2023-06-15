Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна

Українцям не вистачає точних далекобійних вогневих засобів

Для успіху на полі бою Україна зараз потребує далекобійних ракет, таких як Atacms. Про це заявив колишній верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав під час засідання у Вашингтоні робочої групи США-Україна, пише «Укрінформ».

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«Я вважаю, що Україна має гарні, втім не ідеальні, сухопутні ресурси. І перше, що я хотів би відзначити, що в загальній картині не вистачає точних далекобійних вогневих засобів – я би сказав прямо, Atacms та подібних до них», – підкреслив Брідлав.

Також він позитивно оцінив внески, зокрема, Великої Британії, яка надає ЗСУ ракети Storm Shadow. Утім, генерал у відставці наголосив, що потрібні більші обсяги таких можливостей, і це можуть забезпечити саме Atacms.

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За його словами, ці далекобійні системи могли б компенсувати в короткостроковій перспективі недостатньо забезпечені ресурси українських військово-повітряних сил у плані нанесення ударів по цілях на далекій відстані.

Atacms – це ракети класу «земля-земля», які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами Himars, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.

Минулого тижня в Конгресі США внесли резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети Atacms.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності Atacms тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.