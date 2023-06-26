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ЄС ухвалить нову військову допомогу для України на €3,5 млрд – Боррель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС ухвалить нову військову допомогу для України на €3,5 млрд – Боррель
Боррель: «Те, що трапилося протягом цих вихідних, показує, що війна проти України руйнує російську владу»
фото з відкритих джерел

Рада міністрів ЄС із закордонних справ розгляне шляхи подальшої допомоги для України

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбувається сьогодні у Люксембурзі, розгляне шляхи подальшої допомоги для України, зокрема, новий пакет військової допомоги на €3,5 мільярда. Про це перед початком Ради міністрів ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні рада ЄС ухвалить нову додаткову військову допомогу для України, – €3,5 мільярда. Я думаю, що це більш важливо, ніж будь-коли – продовжувати підтримувати Україну. Тому що те, що трапилося протягом цих вихідних, показує, що війна проти України руйнує російську владу, та впливає на її політичну систему. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Але зараз саме той момент, щоб підтримати Україну більше ніж будь-коли. Це саме те, що ми маємо намір зробити», – сказав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу затвердила 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Нові заходи спрямовані в основному на посилення існуючих санкцій та припинення їхнього обходу.

Щоб розв'язати проблему обходу санкцій, Євросоюз зміцнюватиме співпрацю з третіми країнами та технічну допомогу. У випадку, якщо співпраця не дає очікуваних результатів, ЄС здійснить дії, спрямовані на те, щоб позбавити Росію ресурсів для війни – запровадить санкції у відповідь на участь операторів третіх країн у допомозі.

Як крайні заходи Євросоюз розглядає обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій, заборонених для Росії, третім країнам, які їй допомагають.

До слова, уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на суму $73,5 млн. Він включає 70 військових броньованих машин для захисту від російського вторгнення.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Маємо пів року, аби виправити ситуацію
Теги: гроші Європейський союз допомога ЗСУ

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