У Литві безпілотні автомобілі самотужки доставляють їжу з супермаркетів (фото)

Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток

Безпілотні авто почали працювати в службі доставки покупок із супермаркету у Вільнюсі

У Вільнюсі стартував цікавий проєкт із доставки продуктів із супермаркетів. Замість кур'єрів їх привозитимуть безпілотні автомобілі. Про це повідомляє литовський сайт LRT.

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Три безпілотники працюватимуть на доставці 2 місяці Фото: LRT

Вільнюс став першим європейським містом, де запрацювала безпілотна доставка продуктів. Раніше аналогічні проєкти втілили в життя у США та Китаї.

Ініціатором використання автономного транспорту стала служба доставки LastMile (аналог Glovo і Bolt Food). На етапі випробувань три безпілотних авто протягом двох місяців виконуватимуть замовлення клієнтів однієї з мереж супермаркетів. Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток.

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Один автомобіль може одночасно взяти до семи замовлень Фото: LRT

У проєкті залучені безпілотні авто естонської компанії Clevon. Вони здатні розвинути 25 км/год і можуть узяти одночасно до семи замовлень (вони зберігаються в окремих відсіках, що замикаються).

Безпілотні електромобілі Clevon оснащені набором камер і датчиків. Під час випробувань на вулицях Вільнюса за ними в режимі реального часу стежать оператори.

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