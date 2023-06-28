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У Литві безпілотні автомобілі самотужки доставляють їжу з супермаркетів (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Литві безпілотні автомобілі самотужки доставляють їжу з супермаркетів (фото)
Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток
фото: LRT

Безпілотні авто почали працювати в службі доставки покупок із супермаркету у Вільнюсі

У Вільнюсі стартував цікавий проєкт із доставки продуктів із супермаркетів. Замість кур'єрів їх привозитимуть безпілотні автомобілі. Про це повідомляє литовський сайт LRT.

Три безпілотники працюватимуть на доставці 2 місяці
Три безпілотники працюватимуть на доставці 2 місяці
Фото: LRT

Вільнюс став першим європейським містом, де запрацювала безпілотна доставка продуктів. Раніше аналогічні проєкти втілили в життя у США та Китаї.

Ініціатором використання автономного транспорту стала служба доставки LastMile (аналог Glovo і Bolt Food). На етапі випробувань три безпілотних авто протягом двох місяців виконуватимуть замовлення клієнтів однієї з мереж супермаркетів. Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток.

Один автомобіль може одночасно взяти до семи замовлень
Один автомобіль може одночасно взяти до семи замовлень
Фото: LRT

У проєкті залучені безпілотні авто естонської компанії Clevon. Вони здатні розвинути 25 км/год і можуть узяти одночасно до семи замовлень (вони зберігаються в окремих відсіках, що замикаються).

Безпілотні електромобілі Clevon оснащені набором камер і датчиків. Під час випробувань на вулицях Вільнюса за ними в режимі реального часу стежать оператори.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити купувати авто боржникам за послуги Житлово-комунального господарства. Це передбачає новий урядовий законопроєкт №9363, зареєстрований у Верховній Раді.

До слова, фахівці вперше у Франції провели випробування гіперзвукового планера.

Теги: машини штучний інтелект Литва супермаркет

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